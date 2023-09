Sergio Pellicer, muy cauto: “La semana que viene vamos a tener presión otra vez”

El Málaga CF ha conseguido alzarse con los tres puntos tras un partido muy sufrido frente al filial del Atlético de Madrid, en el que el conjunto blanquiazul he vencido por 2-1 con un gol de Einar Galilea sobre la bocina y ha cambiado mucho el guion de la crítica pública por como se ha dado la derrota. Tras esto, Sergio Pellicer ha hablado ante los medios de comunicación.

El técnico habló de la presión sobre los hombros de los jugadores: "Es cierto que es importante para ellos, porque para muchos de ellos era su primer partido. Felicitar también a la afición, pero muchos chicos están fundidos por la presión, como es el caso de Jokin Gabilondo". "La semana que viene vamos a tener presión otra vez. El domingo tenemos otro partido, así que tenemos que aprender a manejarla todos. Para mí, algo muy importante es que los chicos crean y sepan, que con trabajo y hábitos se crece", añadió el entrenador.

Tras esto, Pellicer habló sobre la roja a Ndiaye: "No he podido ver la expulsión, pero estas cosas vienen porque estábamos jugando y atacando en campo rival".

El técnico quiso hacer una valoración del último día de mercado: "Al final, llegó Manu Molina, Fue una oportunidad de mercado y me parece un gran jugador. Antes de las 11, me llamó Loren. Aunque no es de las posiciones que esperábamos, es un gran fichaje".

En mitad de tanta alegría, quiso dejar un recado. "Muchos tienen que dar un paso hacia adelante y me voy contento porque los cuatro cedidos lo han hecho y ahora es el turno de que lo hagan los jugadores, que estaban en el banquillo", argumentó.

El entrenador ha sido preguntado por la posible lejanía de la portería de Dioni Villalba: "Es un gran jugador que tiene que aparecer y por la plantilla, que tenemos, pues hay que aprovechar su faceta asociativa". "Cordero es un futbolista con muy buenas condiciones que ha entrado porque David Larrubia estaba muy cansado y ha pedido el cambio", argumentó sobre el debut del juvenil.

Además, ha querido halagar al eje de su zaga: "Estamos muy seguros con los tres centrales que tenemos más Moussa y Murillo. Me han dado seguridad en situaciones que había que defender con espacios que es muy difícil. Es cierto que debemos de seguir mejorando, pero bueno, puede que contra el Atlético Baleares jueguen otros".

Para concluir, ha hecho un aviso a navegantes y marineros inexpertos sobre la categoría: "Aquí se va a sufrir. Ya lo vimos en Castellón. Ahora, que los chicos estén contentos, pero hay que atarlos en corto".