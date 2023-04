Sergio Pellicer: "No hay equipo en España que mueva esto"

Sergio Pellicer tiene que controlar la euforia. "Pero esta energía no la puedo parar", decía en la sala de prensa del Anxo Carro. El técnico que va camino del milagro quiere mantener los pies en el suelo aunque no puede parar de dar las gracias al malaguismo. "Es difícil hacer este viaje, con tanta gente aquí apoyando, como hicieron en Villarreal. Esta bendita locura de ilusión que hay se la agradecemos. Empezamos con ansiedad, luego hemos sabido aprovechar esa grieta, sobre todo desde el lado emocional del rival, porque nos ha ocurrido antes. Era el momento de marcar el segundo gol. En la segunda parte nos faltó esa tranquilidad y ese último pase, jugando con la ansiedad del rival, para conseguir el tercero, pero es muy complicado en esta categoría. El Lugo no había perdido en casa y sólo había encajado un gol con el entrenador nuevo. El equipo ha jugado en diferentes registros, manejándolos bien, y ya pensamos en el próximo lunes", decía el técnico de Castellón.

"Tenemos que regular el estado de ansiedad, pero también es normal por la situación en que nos encontramos, cada partido nos lleva al límite. Estamos al límite, lo tenemos que mejorar. El lunes nos va a parecer otro partido, con La Rosaleda llena, con la ilusión que ha generado un equipo en una situación límite, muchos no creían hace unas jornadas. Tenemos que seguir luchando, aún está difícil", proseguía Pellicer, que recordaba cómo estaba la afición de enfadada hace dos meses tras caer en Albacete: "Se lo dije a los jugadores en el banquillo, cuando nos estaba esperando la gente. Acordaos de Albacete y acordaos hoy. Está en nuestro esfuerzo y nuestra entrega. No sé lo que vamos a conseguir, pero lo que estamos haciendo es que la gente se ilusione. No hay equipo en España que pueda mover esto y que crean que se puede salvar una situación tan complicada. Sigue estando difícil, pero vamos dando pasos. Vemos el estado anímico de la plantilla, hay situaciones que tenemos que controlar. Tenemos una afición detrás que nos apoya y alienta, que cuando no hacemos las cosas bien también está ahí. Esto es fútbol, ilusión y pasión. Dimos un pasito. Queda mucho, pero sigue estando difícil. Tenemos que enfocarnos, hay un viaje de vuelta, dormimos en Madrid, pero imagina los que han venido sin dormir y ahora van igual... Habrá gente que vuelve a las 5-6 de la mañana y tendrá que trabajar después. Esto es la pasión y lo que queremos transmitir".

"Más dos y portería a cero. La clave de tener vida es ser solidarios", destacaba Pellicer sobre el plan de partido: "Tenemos el talento en la zona de arriba, sabemos que va a haber ocasiones. Tenemos que intentar mecanismos para que llegue la pelota en mejores condiciones. Y ahí ya son ellos, es una cuestión de talento. Rubén, Pablo... Pero Loren o Fran entrenan de una manera brutal, lo ponen muy difícil y eso sube el nivel. Gallar tuvo una opción de gol, se lo merecía, Álex Calvo da soluciones, está esperando Appiah, Lago Junior y Luis Muñoz serán importantes... No me quiero olvidar de nadie. El talento está al servicio del colectivo", incidía Pellicer mientras se escuchaban las voces de los jugadores desde el vestuario celebrando la victoria: "A veces una imagen vale más que mil palabras. Esta vez es el sonido. Hay mucho trabajo detrás, estamos soportando cosas muy difíciles. Vamos a pelear por luchar. Será muy dulce, pero necesitamos ganar, ganar y ganar. Tres victorias seguidas no hacíamos desde Numancia, Cádiz y Racing hace tres temporadas, ahora el desafío es la cuarta".

"Hay muy poco que celebrar. Vuelta, noche en Madrid, mañana alguna activación y el miércoles una doble sesión. La euforia está ahí, tengo que controlarla, pero es la mayor energía que hay, eso no lo puedo parar. Alguien puede pensar que sean mensajes populistas, pero desde el corazón doy las gracias en nombre de todos a la afición. Sin palabras estar aquí sin dormir. No hay una afición en España, con todo lo que ha vivido el malagusimo, esta esperanza. Esto nos aprieta y nos ayuda", cerraba emocionado Pellicer.