Sergio Pellicer cierra filas: "Estamos haciendo un temporadón; si alguien dijo que teníamos que subir directo..."

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, estaba en la rueda de prensa intentando mandar un mensaje correcto que conjugara admitir que el partido había sido malo en Bahía Sur con intentar motivar a la tropa. Cuesta después de ver el juego que despliega el equipo. "Es un partido en el que no estuvimos bien, es así. Esto es un partido de auténtica locura por lo ocurrido al final. En la primera parte nosotros teníamos cierto control, pero malo, sin peligro, en la segunda jugada nos ganaban y las acciones en el campo rival también. Teníamos planteado un partido de desgaste y en los últimos 20 minutos pensaba que íbamos a tener opciones. Moussa está lesionado y la ocasión más clara la tuvieron en el primer tiempo con él fuera. El gol que nos meten es un despropósito. El fútbol es así, ha tenido que marcar nuestro portero. No hemos estado nada bien, tenemos que mejorar. Tiene que servir para cambiar las dinámicas, esto es lo bonito, marca el portero en la última jugada. Estamos muy saturados, el máximo responsable soy yo. Hay un ambiente crispado pese a que estamos en al play off. Los chicos necesitan estar mucho más tranquilos", decía como primer alegato.

"Voy a decir una cosa, estamos haciendo un temporadón. Si alguien os ha dicho que tenemos equipo para subir de manera directa en esta situación no ha dicho la verdad", incidía Pellicer: "El equipo a estas alturas, con los puntos que tiene, con gente joven y compitiendo, le doy un notable muy alto. No estamos bien en este tramo, estamos saturados e intentamos darle soluciones, pero no salen. Los chicos lo dan todo, pero no sale. Tenemos que trabajar en el aspecto mental. Estamos en un mes que es el más importante de los últimos años. Nos hemos metido en play off, puede parecer poco pero ahí estamos. Podemos quedar quintos, terceros o cuartos. Han subido dos y ahora somos de los ocho que podemos pelear por subir de 40 que querían. Hay que insistir y dar el máximo. EL nivel no es el correcto, por no queremos. Ese estado anímico a ver si puede cambiar".

"Los chicos está a un nivel de dar todo, dando el máximo", proseguía en su mensaje el de Nules: "Muy bien, dando un rendimiento brutal. Ahora están pasando un mal momento. Hay cosas positivas, pero no por jugar mal hay que hundir todo. Tengo el mejor grupo que he tenido en muchos años y tenemos que sacar el máximo rendimiento. Tiene que haber ruido, lo entiendo. Hay equipos que tienen que esperar cuatro años, nosotros estamos peleando el primer año ahí. Con este nivel es difícil, pero podemos, aunque a muchos les suene mal, este equipo compite. Hay fe, jugando mal, pero un equipo con alma dámelo siempre. Tenemos las probabilidades, va a haber ocho equipos ahí, estamos en el 25% que puede subir. Tenemos un porcentaje alto. Llevamos un escudo, una afición muy sufrida, debemos ser conscientes, pero con este ambiente... Hay pasión y sentimiento, pero el sol sale mañana"

"Hemos estado mal, hemos estado mal, pero no porque no hemos querido, este campo han perdido todos los equipos de arriba, han perdido aquí los tres primeros. No ha sido un partido vergonzoso, esa palabra no la comparto. Desacertados, pero siempre ahí", respondía cuando se le cuestionaba si había sido un partido vergonzoso.

"Hay muchas llegadas, tenemos que amenazar más arriba, es un problema. Cuando no generas esas ocasiones el rival se va creciendo y se siente mejor y da pasos adelante. Las situaciones de gol son balones a la espalda, es un gol de juego directo. Tenemos mucho que reflexionar. Es fútbol, pero estamos en ese proceso en el que no salen las cosas", admitía el técnico, que señalaba que "Moussa está entrenando muy bien, en la primera acción se lesiona. Einar no estaba al 100%. Creo mucho en este equipo. Tenemos que detectar, tener el olfato de detective de jugador que está bien y ponerlo encima de la mesa. Dar un rendimiento, dar soluciones y aquí no para nadie. Los chicos lo intentan. A la afición le digo que le dé cariño posible a los jugadores, momento muy complicado. Ellos son los protagonista y deben llegar. Moussa tiene un esguince de tobillo bastante fuerte.