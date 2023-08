Los mensajes de Sergio Pellicer: "Es el año más importante de la historia del Málaga CF"

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, habló sobre la situación del equipo tras el torneo triangular de Antequera, que se saldó con una derrota ante el equipo local y un empate con el Melilla. "Son dos partidos, hemos probado cosas, lo más importante es que no hubo lesión. Son dos contextos diferentes, situaciones contra el Melilla varias posiciones de jugadores. Contra el Antequera precisamente hemos estado muy bien 20-30 minutos y al final perdimos. A sacar conclusiones, estas situaciones nos vienen muy bien para mostrarnos que hay que tener una consistencia. Lo más importante en este contexto de triangular es que no hubo lesionados. Viendo el Antequera-Melilla, con lo que ocurrió, si hay alguna patada o protesta a destiempo nos íbamos. Este triangular no era acorde a las fechas en las que estamos, son dos rivales a los que nos vamos a enfrentar pronto. Afortunadamente hemos tenido suerte y nos vamos con esas lesiones", decía el entrenador castellonense.

"Cuando acabas el partido ves cosas en caliente, pero ya lo veré más tranquilo, para percibir jugadores que van cogiendo ritmo, jugadores jóvenes que van a tener esa oportunidad que se dice que en cualquier momento puedan estar disponibles, sabedores de la exigencia del Málaga Club de Fútbol y de que todos los rivales nos van a apretar. Cuando acabe el mercado y empiece la Liga tendremos claro el boceto y la exigencia que debemos tener", señalaba el entrenador, que se refirió a otros temas.

Remate de la plantilla

"Para eso está trabajando el director deportivo. Ya dije en Marbella, no es cosa del entrenador sino de pensar en lo mejor para el equipo. Cuando empiece la fiesta en Castellón, la marcha de verdad, tenemos que estar preparados y sabedores de que cuando acabe el mercado sabremos las herramientas que tendremos. En el día a día estoy muy contento de los chicos y su trabajo. Su actitud es encomiable. Estamos ahora mismo mejorando cosas. Esto viene muy bien".

Nelson Monte

"Hasta que no se haga oficial... Es una posibilidad que hay, pero soy muy cauto. Creo mucho en la discreción, no me quiero saltar a nadie. En este mercado la discreción ha dejado que desear. Que el que venga venga a ayudar".

Murillo

"Murillo, por las situaciones, jugó de lateral. Es un chico nos da mucha polivalencia y lo más importante es que haya competitividad, que no haya titulares. Me da igual la situación, la edad, si es un fichaje, si un joven... El que se enfade si no juega tiene dos cosas que hacer: Trabajar más duro y, si sigue enfadado, no va a jugar. Esa es la clave: ser un equipo, un equipo. El sentimiento colectivo es lo que debemos trabajar desde la humildad, la honestidad y el hambre. Tenemos la experiencia de años anteriores, de pensar en salvadores. Y no hay salvadores salvo el equipo".

Carril izquierdo

"Faltan muchos mecanismos. Ante el Antequera quisimos probar a Dani como extremo, a Víctor ya le dimos más carga de trabajo. Hemos jugado con las cargas, esperamos que la sobrecarga de Kevin no sea nada, probamos a Dioni en una experiencia más avanzada, con más libertad. Estos partidos sirven para sacar conclusiones y rendimientos. Nos vamos a encontrar terrenos de juego como éste, estas situaciones hay que manejarlas".

Víctor Olmo

"Es un chaval que ha tenido una actitud encomiable. Viene de una lesión grave, yo desgraciadamente padecí eso como jugador, sé lo que eso y necesita jugar. Entrenando, su actitud es un ejemplo para muchos con la lesión que tuvo. No se perdió un entrenamiento, ha empujado, con actitud positiva. Pero pensamos que no era un jugador para muchos partidos. Lo mejor para Víctor es que juegue partido porque no es un paso atrás"

Andrés Caro

"Hay jugadores que compiten poco en una plantilla. Algún jugador más debe salir, competir y tener minutos. Andrés Caro es un tema mío personal, lo hice debutar, jugó en una situación límite en Albacete. No fue el contexto ideal en al situación inestable. Quiero que compita y juegue. Es un ejemplo de canterano. El año pasado era juvenil, es la edad de Álex Calvo. Tiene que competir y rendir. Tiene contrato con el club y lo más importante, en ese rendimiento personal, está la mentalidad y en esos momentos de frustración superarse y tengo mucha fe con Andrés".

Liga

"Empieza la hora de la verdad. Sabemos cómo es la exigencia de Málaga, esos aficionados, que cada vez hay más. Estamos en deuda con ellos, están por encima. Tenemos que transmitirle a nuestra gente lo que nos dan. Es el año más importante de la historia del Málaga. Y tenemos que poner todos lo máximo para poder aspirar lo máximo. Quiero que estemos al 100% el día 26, no hay excusas. La dieta de quejarse tiene que acabar. Tenemos mucho que mejorar. Los inicios tras este parón va a ser muy importante para equipos como Castellón, Murcia o Ibiza, que parecemos con esa etiqueta... A ver qué hacemos".