Sergio Pellicer: "Que nadie se equivoque, vamos a sufrir"

Sergio Pellicer hablaba al final del partido de la victoria conseguida por el Málaga ante el San Fernando. Pese a enhebrar su quinto triunfo seguido había quedado un regusto raro por el sufrimiento final, en la media hora definitiva el equipo no estuvo muy fino.

"Al final esto es cuestión de goles. El equipo ha hecho un trabajo brutal en la primera parte, con algún error, pero quién no lo tiene. Nos faltó conseguir el segundo. El primer minuto tras el descanso, de un saque de banda, se meten en partido con un mano a mano. Tenemos que cuidar esas cosas. Hay que felicitar a los chicos. No hemos estado acertados cara a gol. Nos faltó esa mejora de marcar el segundo gol y controlar mejor el partido. Esto va a ser duro, pero es un aprendizaje para los chicos", decía el técnico castellonense.

"Tengo que felicitar a los chicos. Cuando no hemos estado bien hemos sabido sufrir. Un partido de Primera hoy pasa de 3-0 a 3-3. Y un gran equipo de Primera RFEF recibe dos goles en un minuto y pierde. Tenemos una misión, competir cada día. Somos el Málaga, ni más ni menos que nadie. Perderemos o ganaremos partidos al final. Tenemos que mejorar muchísimas cosas. La gente joven está sufriendo y peleando. Ha habido situaciones para tenerlo controlado pero no ha sido así. Teníamos que vigilar los pequeños detalles. Teníamos situaciones para conseguir el 2-0, pero también concedimos ocasiones para que empataran. Es como el chicle, estirar y acortar. Ahora ya veremos el Recreativo", proseguía su discurso Pellicer: "Me quedo con el esfuerzo de los chicos, el tema de la presión, gente que es atrevida sabe sufrir. El análisis hay que hacerlo más pausadamente. Tenemos muchas cosas que mejorar. El esfuerzo es innegociable. Luca ha pedido el cambio porque lo había dado todo. Es la mayor energía positiva que me da".

"Es eficacia", señalaba Pellicer sobre el desarrollo del partido: "En Linares lo fuimos, tuvimos muchas más hoy y metimos igual. Cuando se habla de que los equipos son protagonistas, son con balón y sin balón. Tenemos que tener donde el equipo rival no nos haga daño. Al final, cualquier centro o balón parado te pueden meter. Roberto ha ejecutado bien varias acciones para finalizar, con el interior, buscando precisión... Ya llegará. Kevin pega una falta al palo. En Linares tuvimos muy pocas y se jugó más a lo que quisimos. En los último 30 minutos hoy no se jugó a lo que queríamos. Es en lo que tenemos que insistir desde de la humildad".

"Está espectacular. Cómo trabaja, cómo aprieta, cómo rompe al espacio contra el lateral. Para mí es como si hubiera marcado tres goles el trabajo que ha hecho", defendía el trabajo de Roberto el técnico: "Somos grandes, 11 contra 11, habrá partidos que vamos a sufrir. Que fluya, habrá momentos malos. Competimos muy bien, pero el esfuerzo se ve. A partir de ahí, hay que dar los mecanismos para seguir avanzando y mejorando. Esa sacudida de ilusión no quita que seamos autocríticos, pero no nos vayamos a equivocar. Aquí, el Castellón va líder y algo más sobrado. El resto, a sufrir".

"Hubo tarjetas evitables la de los centrales. El arbitraje los veo muy concentrados porque no hay VAR. Errores habrá, a partir de ahí hay situaciones con el público para apretar, es parte del fútbo. La primera parte hubo cuatro tarjetas para ellas. Nuestro foco debe estar en nosotros y ayudar al árbitro, todos nos equivocamos. No quiero buscar problemas", decía el entrenador sobre la labor de los colegiados: "Este sufrimiento nos hace estar concentrados, pero hay que matar antes los partidos. El fútbol da y quita, te pueden marcar o meter un gol. Estamos manteniendo por la mínima y el equipo compite y sufre. Cualquier día no caerá de tu lado".

Galilea

"El cambio de Juande fue decisión técnica. Einar es un perfil zurdo que nos venía bien por la salida para filtrar pases por dentro. Salió en Baleares por una pequeña lesión y estaba compitiendo muy bien. Moussa está cada vez mejor, Nelson, Juande... Muy contento con la plantilla. Queda muchísimo, estamos en la sexta etapa. El Tour de Francia se gana en la 38 y necesitas a los gregarios, hasta del entrenador".

Sin goles recibidos

"Hay que analizar por qué no recibimos. Estamos jugando con perfiles muy ofensivos, Genaro sí es más defensivo, pero Luca es mediapunta y está ahí a su lado. La profundidad de los laterales, de Jokin y Víctor. Larrubia, Dani Lorenzo, Kevin... Estamos muy expuestos pero eso lo estamos hablando en los balances de atrás. No estamos concentrados y de un saque de banda en la primera jugada tras el descanso hay un mano a mano. Eso no me gusta. Pero hay que defender. Alfonso transmite cara a sus compañeros, es esencial, da una seguridad, aunque fallará algún día, será muy importante".

Castellón

"Al final fue el primer partido, fuimos junto con el Antequera el equipo que mejor le compitió. Vamos ahora contra el Recre. Hay equipos que muestran su poderío. Sabemos lo que nos cuesta ganar, el sufrimiento que tenemos, pero buscando la mejora. Lo que vale es conseguir la victoria. Si Roberto marca hablamos de otra cosa, pero da igual. Cuando uno gana tiende a relajarse pero no puede ser. Fácil no es. A trabajar ya mañana. Me hubiese gustado un segundo gol. Si se divierten harán disfrutar. Hoy ha faltado eso, pero es cuestión de goles".