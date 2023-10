Sergio Pellicer: "Con esta segunda parte, vamos a estar lejos de lo que queremos"

El Málaga CF ha ganado, pero sufriendo más de lo normal. Después de una primera mitad muy superior a su rival, el cuadro de la Costa del Sol jugó una espantosa segunda parte que le hizo sufrir más de la cuenta, pese a vencer por 1-0 con un gran susto en el 90' en forma del gol anulado. Tras esto, salió muy crítico con los últimos 45 minutos.

El técnico comenzó comentando sus sensaciones del encuentro: "En la segunda parte no hemos estado bien. Hay que dividir dos partes. Hemos hecho los mejores 30 minutos de la temporada más allá del rival. Lo hemos hecho muy bien. En la segunda parte, exceptuando lo de Kevin… hemos dejado que ganase confianza y nos ha faltado mucho equilibrio y tranquilidad. Hay que ser autocríticos. Sobre todo la sensación, el esfuerzo era innegociable. Ahora viene esa pregunta de haber jugado domingo y jueves, las rotaciones… Hay que trabajarlo más". "Va a haber partidos que juguemos así y perdamos y que jugando peor también. Es importante el proceso. Hoy es una victoria sabiendo que esta segunda parte no la tenemos que hacer porque vamos a estar muy lejos de lo que queremos. Dioni sabemos que tiene magia dentro del área, pero tienen que aparecer jugadores en segunda línea. No podemos depender de un jugador. Tenemos que seguir trabajando en ese aspecto y tener más personalidad y pausa cuando es necesario", añadió.

Tras esto, ha hablado sobre la actuación de Juanpe y Manu Molina, que partieron como titulares. "La primera parte con Manu Molina y Juanpe han hecho lo que habíamos pedido. Sabíamos que había pocos espacios y ambos cuando han podido pensar han filtrado pases por dentro. Ellos han estado en los mejores momentos del partido, luego hemos dado un bajón, no por físico, sino por situación mental. Han acabado muertos, pero tenemos que mejorar. Si al rival le das vida jugando en La Rosaleda… Es el partido de sus vidas. Felicito a los chicos por el trabajo, pero siendo conscientes de que hay que mejorar. La primera parte muy buena y una segunda en la que hay que hacer análisis. No hemos podido disfrutar", aseguró.

Después de esto, respondió sobre si es una excusa la acumulación de partidos sufrida por el plantel: "No busco excusas. Lo digo porque cuando hay cambios es por eso. A un jugador del Málaga no le afecta igual que a otro jugar en La Rosaleda por la tensión. Es el fondo y estoy contento porque es una victoria de sufrimiento, pero de equipo y jugadores que no participan. Es buscar autocrítica nuestra. Somos el Málaga y hay que juzgar siempre".

Posteriormente, se mostró muy cariñoso y agradecido hacia la afición: "No por la afición, por el buen juego. La grada es la clave. Les doy gracias porque son increíbles. En otra situación, en ese contexto, la gente estaría en otra situación. En ese aspecto estoy muy tranquilo. Todos somos conscientes de que esto es difícil y es un sufrimiento. Es una buena base a pesar de la mala segunda parte".

Pellicer quiso dejar claro que esta actuación de Loren Zúñiga no fue mala: "No pierde otra oportunidad. Hemos hecho 30 minutos mejores en juego asociativo. Roberto, con todos los esfuerzos que hace, era imposible que juegue 90 minutos. Ha hecho un partido en un contexto difícil. Si hubiese habido un segundo gol se hubiesen abierto espacios y cambiaría todo. Me quedo con Roberto dando un beso a Loren cuando han visto el once inicial".

Tras esto, habló sobre la falta de pase en muchas ocasiones y su consecuente abuso de la posesión: "En ciertas situaciones tenemos que tocarlo mucho. Es un concepto prioritario desde los alevines. Hay jugadores que no les voy a quitar el talento como a Kevin o Larrubia. Lo hacemos en zonas donde no deberíamos. Son jóvenes y les mejorará para ser futbolistas completos. En los duelos individuales hay que tener sangre en los ojos e ir de verdad".

Después, trató sobre la dificultad para matar los encuentros: "Tenemos situaciones para cerrarlos, por eso demando hacerlo. En Linares fuimos eficaces, el partido se jugó a lo que quisimos con pocas ocasiones. Hoy hemos jugado al principio a lo que queríamos, pero después no. Si llega el segundo gol, hubiésemos visto otro partido. No he visto disfrutar a los jugadores. Tenemos que trabajar donde está el ‘dinero’, la finalización".

Para acabar, habló sobre algunos nombres propios. Primero, lo hizo sobre Genaro: "Es decisión técnica. El otro día pensamos que nos darían el balón y necesitábamos otro perfil y hoy igual. Genaro va a jugar mucho". Después, igual con Larrubia y su cambio: "Juegan once. El verde no engaña. Metimos a Kevin por banda derecha y Dani Lorenzo por dentro para darle el carril a Dani Sánchez. Hemos bajado el nivel de la presión. No es cuestión de nombres, es algo de equipo. No tiene nada físico".