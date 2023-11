Sergio Pellicer: "Los tanques de guerra hay que sacarlos al final"

Dirigió Manolo Sánchez al Málaga CF ante el Córdoba, pero fue Sergio Pellicer el que atendía a los medios de comunicación tras el empate rescatado de los blanquiazules. "Nos hemos enfrentado a un rival que ha sido superior a nosotros durante varias fases. No hemos estado en la parte, energía que os ha faltado; demasiadas situaciones para que ellos corran. Luego hemos cambiado al 4-3-3 para desordenar el partido, porque no nos estaba saliendo el plan. Nosotros tuvimos acercamientos, pero la jugada clave es la parada de Alfonso, que viene justo antes del gol. No son máquinas los chicos y nos hemos enfrentado a uno de los mejores rivales. No nos satisface el punto, pero viendo cómo ha transcurrido el partido, viendo el alma de los chicos, el corazón que han mostrado todos", extrae el técnico esa parte positiva, dentro de un partido discreto en líneas generales. "Creo que la gente tiene que saber que somos el Málaga. Los chicos están haciendo un trabajo brutal, los tanques de guerra hay que sacarlos a final de temporada. Se está hablando de ascenso directo, pero lo que tenemos que hacer es competir. No son excusas, pero no teníamos dos mediocentros, con Dani Lorenzo jugando de lateral. ¿Un paso atrás? Es adelante por lo que han hecho los chicos. El Córdoba se podía haber llevado los tres puntos. Esto es muy duro y difícil. Hoy no estuvimos acertados. Sacrificio y trabajo hemos tenido, conscientes que no hemos tenido el día que queríamos".

"Creo que el Córdoba es de los mejores equipos de la categoría y por muchos momentos fueron superiores. No estuvimos frescos a la hora de presionar, demasiados balones largos, juntarnos más. Buscamos que Dani Lorenzo o Dioni aparecieran. Pero el rival también juega. No hemos estado bien a nivel de acierto. Los chicos que han participado van cogiendo ritmo, ahora sin Einar tendrán que aparecer otros futbolistas. Hay que ser autocríticos, sabiendo que hay que mejorar, pero estoy muy contento por el trabajo de los hicos", prolongaba ese análisis. "No estaban contentos los jugadores, es así. La exigencia que demanda el club es ganar. Estamos en Primera RFEF, aquí no se gana con el escudo. Un día podemos estar menos acertados, pero el esfuerzo y trabajo son innegociables. Los chicos estaban reventados. Esto es muy largo. Nos estamos equivocando en mirar la primera posición, porque hay que tratar de estar lo mas arriba posible y luego ya veremos dónde estamos".

"Los chicos lo están dando todo. No me gusta que silben a mis jugadores. Apoyar a los chicos, todos. Tenemos que ser muy exigentes, sabiendo que somos personas. Los chicos han ido a por el partido. A partir de ahí haremos el análisis de que el rival ha sido superior. Ya el otro día hicimos un partido muy completo, hoy no. A preparar la semana con optimismo, no pesimismo, porque hay una entrega. Hoy los chicos estaban jodidos, somos los primeros, pero necesitamos el apoyo de todos, con mensajes críticos para buscar la mejora del equipo". Cuestionado si ante las carencias, ya se mira con atención al mercado de invierno. "Estamos ahí. En once jornadas solo hay dos equipos que están mejores que nosotros, con situaciones en problemas de lesiones, algo que pasará a todos. Es un trabajo para Loren. Yo solo estoy tratando de sacar los mejores de los chicos. Les he dicho que son los mas valientes que hay. A preparar el partido del Ibiza, para el tema del mercado ya hay otra gente para trabajar".

Sobre Haitam. "Ha tenido un proceso muy largo. Hay que ir ajustando las cargas con él, cuidarlo porque creo que nos va a dar mucho, competencia porque es normal. El jugador que no tenga competencia puede tener tendencia a relajarse, buena notica por el gol y porque va adquiriendo minutos. Y que no tena recaída es lo mas importante". Y una pareja de mediocentros coyuntural. "No teníamos más jugadores ahí. Dani Lorenzo ha hado un paso adelante, Genaro es alguien muy comprometido, que ayuda mucho, lo digo siempre".