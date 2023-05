Sergio Pellicer y un temor para la próxima temporada

Sergio Pellicer compareció con tono apesadumbrado en La Rosaleda. El técnico castellonense se involucró a tope pero no pudo salvar al equipo. Y el ambiente que había, admitiendo que fue merecido, le dolió. Sobre todo porque a largo plazo es preocupante la fractura.

"Ya llevamos tiempo que habíamos fallado, queda pedir perdón. Sabemos la situación. La afición está harta de tanto sufrimiento. Se expresa la gente y no queda otra que desde el lunes cicatricen las heridas porque si no estamos perdiendo tres puntos en el primer partido de Liga el año que viene. Es entendible todo. Toca reflexionar por parte de todos. Club, afición y pensar que el año que viene será muy duro y si estamos con esa división va a ser muy difícil", vaticina el entrenador, que hablaba sobre lo que se había vivido: "Nos hemos quedado con cuatro fichas del filial porque queríamos competir y ganar y premiar a los que han trabajado bien. Está claro que cuando tienes un nivel de tensión tan alto, consiguiendo resultados pero sin acercarnos... Pues son humanos cuando ocurre lo del otro día. El partido es complicado para valorar. Hay que pensar cada uno en su trabajo, estar trabajando y tener esa ambiente, merecidamente, es una cuestión de resultado para enganchar a esta gente. Ahora estamos divididos".

"Se queda dentro del vestuario lo que dije. Teníamos un partido que todos sabíamos la situación que se iba a dar. Había que autogestionarse de manera individual. Queríamos la victoria aunque poco análisis podíamos tener. A pensar ya en la temporada que viene", afirmaba el entrenador, que señalaba que "cuando has acabado hemos salido al medio campo. Se han pedido disculpas. La afición es la que más sufre y los empleados también, que van a perder puestos de trabajo. No conozco a un profesional que salga a no ganar. En el fútbol no vale todo, no debe valer. Culpar de lo pasado... Pasado está. Ellos han entrenado al máximo nivel. Ha habido situaciones agradables, nos hemos equivocado. Llevo toda la vida, en todas las categorías, y un profesional nunca sale a hacerlo mal. Estamos para lo bueno y malo. Pero tenemos que reflexionar, detrás de un profesional hay personas. Cuando se individualiza... Hemos sido todos.

"El lunes o martes, nos podremos a hablar y creo que también tiene que ver sensaciones. Es importante venir con la mente limpia, ver lo que nos rodea y centrarnos en lo deportivo. Y tenemos los profesionales que hablar para ver cuál es el camino para que sea lo mejor para el Málaga. Lo que viene es muy duro, tanto a nivel profesional, como dentro del club, deportivamente... Hay que estar preparados para volver cuanto antes. Si soltamos el ventilador... Ahora toca esto. Es un sufrimiento de todos, hay dolor, pero no podemos ser más victimistas. Hay que actuar, trabajar. Hay que buscar los mejores jugadores, los mejores en comunicación, que vayamos en el camino de unirnos. Así es muy difícil", insistía Pellicer: "Si en la última jornada no nos jugamos nada... No hemos acabado como queríamos. En los seis últimos partidos en La Rosaleda hemos encajado un gol, hoy. Y ha sido a balón parado, que desde Las Palmas no nos metían. Nos penalizó los primeros partidos. Huesca, Ponferrada, Andorra... Pero fueron los primeros partidos. No nos ha llegado, pero los chicos lo han intentado de corazón. Tenemos que reunirnos con Loren y tener un boceto y tener claro cuándo vamos a empezar, con tema de calendario. Hay tiempo".

Primera RFEF

"Es tremendamente dura, es diferente a la Segunda B. Antes cuatro grupos, ahora el nivel competitivo sube. Podéis ver en este año cómo ha ido la clasificación en los puestos de play off. Hay equipos que han estado en muchas situaciones por detrás y han entrado. Es una categoría competitiva, muy dura, hay que tener claro que tienes que encadenar buenos resultados. Cuando tengas tranquilidad ser regular, es la clave. No te puedes permitir tres derrotas seguidas", hablaba de la nueva categoría.