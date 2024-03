Sergio Pellicer: "No se valora lo nuestro"

Sergio Pellicer estaba satisfecho con cómo había jugado su equipo y con su resultado. Tras tener unas palabras sobre el lance de Dioni que sobrecogió a La Rosaleda, el entrenador negaba que su equipo hubiera jugado mal a una pregunta recibida. "Discrepo totalmente con que hayamos jugado mal. Lo acepto que lo penséis, pero nos ha faltado el gol. Si nos quedamos con esos últimos minutos... No se valora lo nuestro, es la sensación que tengo. Hemos tenido muchísimas ocasiones, situaciones de peligro, también salvadas por aciertos defensivos de ellos. Esos cinco minutos finales, que Alfonso saca esa pues igual confunde un poco. Larrubia, Dioni, un 1x1 de Roberto, Genaro, acciones varias... Hemos generado muchísimo en un contexto duro, con un rival duro por la situación interna que tiene pero que es una de las mejores plantillas de la categoría. El tema de Dioni nos ha desajustado un poco y con el gol nos ha costado tener esa claridad con el balón, ellos han ganado segundas jugadas. Si antes hubiésemos sido efectivos ante portería hubiéramos ganado 2-0 o 3-0. No creo que tengáis que decir que hemos jugado mal, no toca. Pienso que hicimos mejor partido a nivel ofensivo que el día de Ibiza. Pero como se llama Ibiza igual no se valora igual que cuando se llama Intercity, como no se valora igual cuando jugamos contra la Real Sociedad. Lo importante es que entre vosotros y afición haya buena comunicación, eso es la clave", razonaba.

"Tenemos que estar por encima de las decisiones arbitrales", decía Pellicer cuando se le cuestionaba por la queja de Alejandro Sandroni, técnico rival: "El Intercity sólo ha sido mejor en los últimos 10 minutos. Le recordaría al entrenador las situaciones que hemos tenido, las paradas de su portero. El equipo ha sabido sufrir, el rival también juega. Ellos, con todos sus problemas, están haciendo un temporadón, está muy buen trabajado. Si te adelantas antes del descanso cambia el contexto, juegas como tranquilidad. El árbitro se equivocó la pasada semana. No he podido ver la jugada, Alfonso me dice que no ha entrado".

"Nos ha entrado más la idea de conservar que de tener el balón", sí admitía Pellicer sobre la gestión de los minutos finales: "A nivel emocional, todo lo que ha ocurrido en el partido y todo lo que se ha vivido ha sido intenso. Lo de Dioni, la celebración con la gente, la euforia, con el rival con juego directo, a la espalda, con saques de banda al área... Nos ha faltado esa tranquilidad, esos últimos cambios no nos la han dado. Cuando nos dan una bola extra el equipo sigue vivo y hay que destacarlo. Lo vimos el sábado en el Castellón-Córdoba, un partido arriba y el visitante marca dos goles en el descuento. El equipo está teniendo un muy buen nivel defensivo, debe ser clave y ahora hay que mejorar y jugar en campo contrario cuando tenemos el balón y vamos por delante. Entraron jugadores más dinámicos y nos ha faltado esa pausa".

Ahora sí, la hora de la verdad, los 10 últimos partidos, 30 puntos por delante. "Ahora ya entramos en la zona donde se cuecen las habas, ahora es la hora de la verdad, a falta de 10 jornadas. Si nos dicen con un ERE, con gente que salió del club, jugadores, cuerpo técnico, empleados, plantilla nueva... Estar con 12 puntos respecto al sexto y a cinco puntos del primero, ni en los mejores sueños, aunque seamos el Málaga, mirando de donde veníamos. Toca dar ese plus más. Estamos en un buen momento, el grupo está preparado. No hay que caerse ahora, otros equipos caerán. Hay que tener humildad y ahora es el momento clave, preparado para pelear por lo máximo. Cualquier cosa puede pasar, cualquier declive de un equipo y arriba le va a costar. Cuesta mucho ganar y ahora más", destacaba Pellicer.

Por último, también respondía a la pregunta por la puerta a cero en los últimos cinco partidos. "Si digo que hay solidez defensivo es que soy defensivo.... Debemos tener equilibrio, todo va unido. Cuando atacas mejor defiendes mejor, nos faltó eso tras el gol. Tras Navidad, cualquier pérdida nos generaba transición defensiva y nos penalizó muchísimo. Estamos defendiendo mucho mejor, creo que la clave es cómo estamos atacando, en diferentes estructuras atacantes. Nos faltó el gol. Hemos sufrido en esas última jugadas. Que no pare esta luna de miel con La Rosaleda, mantener la portería a cero y ganar. La clave es esa unión. Estas victorias se valoran muchísimo más con el tiempo", cerraba.