Sergio Pellicer: "Yo no voy a ser un problema"

Sergio Pellicer estaba, obviamente, circunspecto tras el partido del Málaga CF ante el Castellón. "Tenemos que verlo, ha sido un partido muy igualado, nos enfrentamos al mejor equipo de la categoría. Tiene la flecha arriba, el gol viene de una segunda jugada tras el balón parado. Fue una muy buena primera parte, salvo dos acciones esporádicas, apretamos arriba, quisimos la pelota. He visto todos los partidos del Castellón y pocos equipos le han hecho esas situaciones de último pase que nos ha faltado. Tenemos ahí ese debe. Encajamos el gol y ya es muy cómodo para ellos. Fuimos con balones más largos, segunda jugada. Cuando superábamos líneas de presión hacían falta. Los chicos han dado el alma, todo. Los he felicitado", decía el entrenador malaguista: "Una cosa es soñar y otra la realidad. Lo que tenemos que hacer todos es ver que tenemos que ir partido a partido y saber la trascendencia que tiene mirar más arriba. Tenemos que mejorar. La diferencia de puntos entre ellos y nosotros eran las victorias porque llevaban las mismas derrotas. Han sido mejores por pequeños detalles y ser más regulares".

Acerca de lo que extraía de la derrota Pellicer, decía que "muchísimas lecciones, como los pequeños detalles. Una cosa es el resultado y otra los detalles. Ante un equipo muy físico le hemos igualado. Contra ese perfil de equipos, con la defensa adelantada, con esa propuesta muy parecida, se decide en pequeños detalles. Sobre todo en su gol, con esa segunda jugada a balón parado, en una acción defensiva. A nivel de juego asociativo fue muy parejo, ellos estuvieron más incómodos, pero no nos vale para nada. Los chicos lo han dado todo y llegaremos hasta donde podamos llegar. Hemos cambiado la estructura, pero no la idea. Esos pequeños detalles, sabía que no iba a ser 0-0 porque iba a haber situaciones para último pase. Y no estuvimos acertados. Tenemos que cuidarlo en un futuro", profundizaba el técnico, que incidía en que "lo hemos dado todo, nos medimos al mejor equipo de la categoría y en esa situación del gol ha habido pequeños matices en los que no estuvimos acertados. En esfuerzo, entrega, compromiso, intensidad... No nos han ganado. Sí en hacer más faltas. Tenemos mucho margen de mejora. Somos el Málaga y es un aprendizaje continuo. Sé dónde estoy, pero seamos realistas. Vamos a trabajar para ser el mejor equipo de la segunda vuelta, no hemos empezado bien el parón. Yo no voy a ser ningún problema, soy malaguista y el que más quiere ascender soy yo. Que haya dudas es normal, pero estamos ocupados en mejorar. Los chicos lo dan todo".

"En el último pase es donde hemos fallado", insistía una y otra vez Pellicer: "No hemos tenido muchas acciones de remate. En espacios de incertidumbre, esa velocidad mental y esa pausa en momentos determinados es clave. En la primera parte tuvimos varios pases para quedarnos uno contra uno que no hemos ejecutado bien. Es ese último pase. Ellos en tres pases precisos han cortado situaciones muy claras de gol. Los mejores del equipo están aquí y los que vengan tendrán que venir a ayudar. Es un mercado difícil, lo tengo claro, y hay que apoyar a los jugadores. Tenemos que manejar las emociones y las situaciones. Es una derrota en un partido señalado, tenemos que asumir esas críticas. El que tiene que asumir las críticas soy yo y el escudo es lo más importante".

Cambio de sistema

"Teníamos un plan de partido, ellos juegan con cinco centrales siendo muy ofensivos. Hemos sido ofensivos en la primera parte. Esa etiqueta de defensivo la llevo hace tiempo, pero la asumiré. En la primera parte hemos estado más cerca, estuvieron incómodos. Teníamos variantes según la idea y el perfil de nuestro jugadores. Las estructuras van en función de los jugadores. Le dijimos a Moussa que condujera y superara líneas de presión porque ellos hacen mucho 1x1. Si marcamos y ganamos hubiera salido perfecto. Pero ha sido la semana en la que mejor se ha preparado un partido".

Afición

"Estoy muy enfadado por la gente y por todo. Y vosotros igual, imagino, somos el Málaga. Sabemos que es la realidad, que es pensar en Granada. Todos los análisis que se hagan... Queda mucho. Vivimos en un tsunami y tenemos que surfear estas olas. Es el mejor aprendizaje que hay. Yo tomo las mejroes decisiones para el Málaga, no voy a ser un problema de nada".

Ferreiro

"El martes empezará a entrenar, veremos cómo está. Tiene experiencia y nos podrá ayudar".

Bajón

"Es ese bache, sabíamos que iba a llegar, afortunadamente, siendo sincero, ha llegado más tarde de lo que esperaba. Ahora viene lo importante. Hay dos equipos con números estratosféricas y nosotros estamos bien, pero es complicado pensar en ellos. Es importante saber manejar la gestión de las emociones y las situaciones. Hay que soñar pero siendo realistas. Tenemos que trabajar mucho y queda muchísimo. Tenemos que mirar a nosotros, ni arriba ni abajo. Hay que venir comido y enseñado y debe ser un aprendizaje brutal. Lo podemos ver a primer nivel, que se superan estas adversidades. Salud mental, abstraerse de todo, asumir las circunstancias... Tenemos que ir con el cuchillo entre los dientes".

Mirar adelante

"No soy populista, hay que ser realista. Ser ambiciosos en todo. Hay una clasificación y una diferencia de puntos. Pero tenemos que mirar a nosotros. Arriba queda muy lejos y abajo está más corto. El mayor enemigo de un equipo es uno mismo. Tenemos que levantarnos y mejorar. Este es un partido de play off típico y lo tenemos que guardar. Siempre que hay errores es un aprendizajes. Hay que remar en todas las situaciones. Esto es para valientes y gente determinada. A los chicos los veo, están participando todos. Tienen que darse cuenta de que son muy importantes".