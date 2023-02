'Tanque' Silva ya posa como jugador de El Palo FC

El fichaje de Santiago Silva por El Palo FC está resonando con fuerza en el planeta fútbol, enconcordancia a la talla y la figura del delantero. En la antesala de su debut con la azul paleña,ante el Málaga City Academy, Silva posó ante los medios de comunicación en la que fue suprimera intervención oficial como jugador del club malagueño.

El acto estuvo presidido por el propio Silva, acompañado de Manuel Heredia, presidente de laentidad, y Juanchu Lumbreras, director deportivo. En él se hizo repaso de la espléndidatrayectoria del `Tanque ́, así como de la repercusión a nivel global que ha tenido el fichaje.Seguidamente, la dirección de El Palo FC habló de lo que supone el aterrizaje de un mitosudamericano en el Nuevo San Ignacio, para dar paso a la intervención del futbolista, que semostró agradecido e ilusionado a partes iguales.

Santiago Silva afronta ahora su cuarta “aventura” a nivel europeo, ya en Tercera Federación, traspasar previamente por la Bundesliga 2, Primera portuguesa y Serie A. En relación a este punto,expuso: “La palabra es felicidad. Estoy feliz, contento, haciendo lo que más me apasiona.Quiero agradecer al club el poder disfrutar de esta experiencia”, declaró.

Las primeras líneas del discurso de Silva ya dejaron patentes la enorme entrega y profesionalidadque siguen caracterizando al futbolista tras más de 20 años al más alto nivel: “Uno siempre sueñacon objetivos, con metas. Mi llegada a El Palo FC es para sumar experiencias, expectativas.Somos conscientes de lo que nos jugamos, vamos con humildad en el día a día. Estamostrabajando para darlo todo en el duelo del domingo, que se presenta muy complejo”, quiso matizarel `Tanque ́.

Sobre el gran proyecto que maneja la entidad paleña en sintonía con BeSoccer, que ha puesto suguinda con el `Tanque ́ Silva, el propio delantero quiso aclarar: “Cuando hablé con el presidente,me mostró el proyecto y no lo dudé. Desde el primer momento me he sentido muy arropado;mucha humildad y un entorno humano que no suele verse en Primera”. Al mismo tiempo, seacordó de viejos conocidos malaguistas como De los Santos, el `Gato ́ Romero, `Papelito ́Fernández y Guede, quienes han sido fundamentales para que ahora resida en la Costa del Sol.