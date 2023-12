Taufik Seidu, el malagueño de 15 años que entrena con Simeone

Taufik Seidu (Accra, 2008) nació en Ghana, pero desde muy niño aterrizó en la Costa del Sol, donde se crió y dio sus primeros pasos futbolísticos. Primero en el Mortadelo, después en el Málaga CF, donde completó su etapa benjamín llamando la atención, como máximo goleador y mejor jugador de varios torneos donde ya fue rondado por numerosos clubes pese a su extrema juventud. Con sólo 10 años le reclutó el Atlético de Madrid. En la cantera colchonera ha ido subiendo escalones y este jueves entrenó con sólo 15 años con el primer equipo a las órdenes del Cholo Simeone.

Seidu, con nacionalidad española y también ghanesa, es un potente centrocampista capaz de hacer muchas cosas diferentes sobre el campo que es internacional con España sub 15 y sub 16. De hecho, ha sido alguna vez capitán del equipo en las convocatorias recientes. Aún en edad cadete ya ha debutado de manera oficial con el juvenil en la Youth League, juveniles reforzados con hasta tres jugadores seniors de primer año. Y empieza a sonar como una promesa interesante en el club colchonero, donde en los últimos meses se han ido asentando Rodrigo Riquelme y Pablo Barrios. Al haberse marchado antes de los 12 años, edad en la que empieza a contar el mecanismo de solidaridad de la FIFA por la formación, no hay derechos para el Málaga para percibir hipotéticos futuros traspasos.

Casos como los de Seidu, en su caso extremo por la enorme juventud con la que se fue a Madrid, son los que pretende evitar el Málaga con el préstamo participativo que se dio a conocer este jueves con el empresario malagueño Jesús Gutiérrez, director general de Sanamar. El club dispondrá de 1.5 millones de euros para emplear en jugadores canteranos que se consideren estratégicos para invertir y que no se marchen de Málaga. La idea está más enfocada, de partida, a jugadores en edad cadete o juvenil, cuando ya los proyectos empiezan a ser más evidentes y se empieza a pagar más. Pero Loren tiene la potestad de decidir, con la supervisión de José María Muñoz y Kike Pérez, por qué jugadores apostar.