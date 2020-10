Tebas: "Con el estado de alarma no parece el momento para que regresen espectadores a los campos"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, estuvo en una charla en Valencia en la Universidad CEU Cardenal Herrera, retransmitida por YouTube, en la que estuvo explicando el modelo de negocio de la competición, cómo se trabaja con los datos y la tecnología. Vaticinó que para 2030, por ejemplo, el 70% del consumo televisivo será vía televisión de pago y OTT y que LaLiga se prepara para ello con sinergias con la NBA.

Al acabar fue cuestionado por diversos temas, como la falta de afluencia de público a los estadios. En competiciones europeas de baloncesto, como el Unicaja en la Eurocup, hay espectadores. También en espectáculos taurinos o conciertos. Siempre con precaución. Igualmente, en fútbol desde Segunda B hacia abajo, fuera de la categoría profesional. "Perdemos una parte esencial del espectáculo. De esa pasión por el fútbol, desde el grito del gol a pitar la jugada. Se me criticó por poner sanciones si no se llenaban gradas concretas del estadio. El domingo veía hasta arriba de público el Gran Premio de Fórmula 1 en Portimao (Portugal) y tenía envidia", decía Tebas, que no ve próximo el momento de que regresen los aficionado: "Tal y como está el país y el elemento sensible que es el fútbol más el estado de alarma actual, es complicado. Podríamos volver en número menor, para ayudar a los clubes económicamente, pero ahora es difícil. No está, de todas formas, entre los aspectos primordiales. Lo fundamental es acabar la competición".

"Hacemos test casi a diario, de los antígenos y de PCR, estamos agujereando a jugadores y personal de alrededor. Cada día tenemos información, hacemos cuatro a la semana y siempre hay positivos por algún lado. Cada vez que se hacen test son 2.500 personas. El objetivo es evitar un contagio grupal, caso Fuenlabrada al final de la temporada pasada, es el gran problema. Sobre todo en los vestuario. Hemos llegado al punto de que no se puede utilizar el vestuario salvo en el descanso y por unos minutos. Los jugadores deben ducharse en los hoteles y hemos comprado unos barracones, con todas sus necesidades y con duchas para que los jugadores puedan lavarse de cinco en cinco, en una inversión importantísima para que ahora en invierno no tengan que estar sudados tanto tiempo", explicaba el presidente de LaLiga.

"Nos preocupa que nuestra competición pueda terminar. Quedan más de 30 jornadas. Es mucho más difícil acabar esta competición que la anterior. El año pasado se pudo suspender la Eurocopa, pero la UEFA se arruina si no se juega en 2021 y no podrá suspenderla. Por eso cuidamos tanto que se acabe. Viajes, positivos, se vigila a los conductores de autobuses, viajan en chárter, entran por otro lugar en el aeropuerto... El Alcorcón sale tres positivos el viernes por la noche. ¿Qué haces? El Espanyol tuvo una crisis también, pero a veces los PCR fallan. Hay una ventana de dos o tres días que ningún tipo de test detecta el inicio de la infección. Después de la declaración de estado de alarma, no parece el momento más adecuado para que haya espectadores. Nuestros esfuerzos deben estar dedicados a terminar la temporada", proseguía Javier Tebas.

Un aspecto que puede afectar al Málaga es la prohibición de la publicidad de casas de apuestas, que auspicia el ministro de Consumo, el malagueño Alberto Garzón. William Hill está en la manga de las camisetas malaguistas. "Las apuestas es un mundo salvaje, que hay que regular, pero no prohibir. En cualquier caso, hay bastante demagogia. Se perderán 90 millones de euros", advertía Javier Tebas: "La U televisiva se ve con 11 señales diferentes, no es lo mismo lo que vean en Pekín, Johannesburgo o Nueva York. Hay patrocinadores de África que son una casa de apuestas u otra de Asia. Es un poco contradictorio. Veía esa carrera de Fórmula 1 de Portugal y ahí veía publicidad de casas de apuestas. ¿Va a prohibir el Estado que se retransmitan grandes eventos, como la Fórmula 1? En Alemania es posible anunciar o el Tour de Francia también. ¿Qué se hace? Es verdad que, sobre todo en radios, a cualquier hora, era un bombardeo. Estamos intentando que haya un tiempo de transición, de aplicación En tema de impuestos somos el país que peor trata a los futbolistas. En Italia es muy barato, somos menos competitivos y eso pone en peligro la industria, que tiene 180.000 puestos de trabajo, hay que medir el impacto porque produce reducción de puestos de trabajo".

Habló de otros temas Tebas

Fútbol viernes y lunes

"La Federación ha recurrido la decisión del CSD. Tenemos razón, es muy importante jugar esos días. Es el día que más gente está delante del televisión, no se inventa nada. El sábado y el domingo la gente sale más. Este año han apretado muchísimo los operadores televisivos. Se ha criticado mucho el reparto de franjas horarias, pero la Premier, que es tenida como ejemplo, ha hecho lo mismo".

Propietarios extranjeros

"Mi posición es que intento que vayan lo mejor posible. Si la cosa se desmadra, hay que actuar. No creo que el Valencia tenga un problema económico. No se puede esperar siempre a un propietario que ponga dinero. En los clubes de fútbol hay un sentimiento de pertenencia que hay que saber cuidar. No te tienes que someter a las presiones, pero debes entender ese sentido de pertenencia, que no se desmadre ese asunto".

Toque de queda

"Por lo que vimos, con los partidos de las 21:00 no hay problemas para los que tienen que viajar, la vuelta a domicilio se permite".

Diferencias con la Premier

"La cifra de negocio de la Premier es mucho mayor, 2.500 millones de euros. Ellos 7.000 y nosotros 4.500. Pero LaLiga española y la Bundesliga, con bastante diferencia, son más solventes que la Premier. Debíamos hastade callar hasta hace siete años, pero eso ha cambiado. La Premier League ha fichado 1.300 millones de euros, pero hay que tener en cuenta que el Chelsea ha estado sin fichar dos ventanas y ahora regresaba que y el Manchester City está fuera de concurso, ficha con el petróleo de Abu Dhabi, hace dumping económico. El PSG y el City inflacionan el mercado y al sector. No les basta y quieren crear una Liga europea. Cuando hacíamos los presupuestos de control económico les pusimos a los clubes que venderían cero y se le subió después un 30%, 400 millones en total, justo un tercio de lo de la temporada anterior. La Premier League va a tener un problema económico, hay nerviosismo. Los clubes se han endeudado. Tiene 500 millones menos de euros para repartir. Cuando un equipo baja a la Championship tiene problemas económicos y al segundo, si no sube, quiebra. Wigan, Nottingham.... Podría decir varios casso. No están equilibrados. Los clubes que suben recaudan mucho más y es más equitativo, que no justo, que creo que lo tenemos aquí. Nos permite mantener una competición atractiva. Que gane el Madrid o el Barça... Preferiría que ganaron otros, pero no es como Alemania e Italia, que ganan Bayern y Juventus. Si se gana con menos de 90 puntos, LaLiga es competitiva. El Manchester City la ganó con 104 puntos, cómo va a ser esa Liga competitiva. En el mano a mano con el Liverpool hicieron 99 y 100 puntos... Cómo va a ser competitivo".