Tebas y "la ilusión" de una Rosaleda con público antes de que acabe el año

En las previsiones para la presente temporada se abría la posibilidad a la entrada de público en los estadios. Sin embargo, este punto parece lejano para el Málaga de momento, pero no imposible. Se han visto espectadores en partidos que no dependen de LaLiga o en competiciones de baloncesto como la Eurocup, pero la entrada de público a los recintos deportivos de los equipos profesionales de fútbol no ha sido posible. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, habló al respecto y aunque se mostró cauto dejó una pequeña posibilidad para los aficionados.

"Estamos preparados para tener público en los estadios, pero creo que debemos hablar con el CSD (Consejo Superior de Deportes) para establecer en qué fechas y qué cuantía de público podremos tener. Creo que nos queda pasar el mes de marzo y gran parte de abril para pensar que podamos tener público en los últimos partidos de la temporada, que sería mi ilusión", explicó Tebas que además señaló que los meses de marzo y abril serán necesarios para "pensar si podrá haber público en los estadios. Aún así dijo que esta posibilidad es una "ilusión".

Tebas explicó que la vacunación será un punto importante, sin embargo a fecha de hoy sólo el 5.42% de la población española está vacunada y aunque sea inmune a la Covid-19 sí que pueden contagiarse y transmitir la enfermedad. "A final de temporada habrá una parte de la población española, menos de la deseada, vacunada, así que tendremos el efecto de la vacunación", espetó y puntualizó que en los espectáculos realizados en la Comunidad de Madrid no se han detectado brotes de importancia.

"Esperemos que con la bajada de la curva y la subida de la vacunación, tengamos una oportunidad de meter algún porcentaje en los estadios", zanjó el presidente de LaLiga. La Rosaleda lleva justo un año sin que pueda entrar público en sus instalaciones y además del perjuicio económico, le repercute al equipo en la lógica falta de apoyo por parte de una afición bastante numerosa en comparación con otros coliseos de Segunda. Además, las particularidades del club y el hecho de que el equipo sea prácticamente nuevo en su totalidad hace que muy pocos jugadores hayan disputado un choque con público como locales en Martiricos. La posibilidad de que puedan asistir aficionados en el último tramo de la competición (la liga regular acaba el 30 de mayo con un Málaga - Castellón) parece que sigue siendo lejana.