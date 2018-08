Tesesa acude a la llamada

Como si el tiempo no hubiese pasado, Tesesa vuelve a acudir al rescate del Málaga. El club no conseguía patrocinador para la pechera de su uniforme y la empresa malagueña dio un paso al frente. Un acuerdo que unirá los caminos de ambas entidades malacitanas por dos años. Además, no será sólo para el primer equipo. Desde la base hasta la cima, ya sea masculino o femenino, Tesesa estará en el frontal de las camisetas.

El acuerdo fue presentado en la sede de Tesesa y el Málaga otorgó honores al acto consiguiendo una presencia masiva y representativa del club en todos sus ámbitos. La presencia más llamativa fue la de Hamyan Al-Thani, pero también la de los principales cargos de la entidad a día de hoy como Caminero, Juan Rodríguez y Joaquín Jofre. Estuvieron presentes además los consejeros Francisco Martín Aguilar y Antonio Benítez; el entrenador del Málaga femenino, Antonio Contreras; Basti y Lucas Rodríguez, de la Fundación; y los futbolistas Blanco Leschuk, Munir, Iván Rodríguez, Alberto López, Hugo, Juan Cruz, Adriana Martín y Stefany.

El propietario de Tesesa, José Hernández, explicó los motivos que le han llevado a volver a unirse al Málaga: "Siempre hemos estado ligados al fútbol malagueño. Es un gran esfuerzo, pero siempre hemos sido recompensados por el apoyo de toda Málaga. Somos una empresa familiar y el patrocinio al Málaga es un gran esfuerzo. Me preguntaban por qué empresas de Málaga no patrocinaban al Málaga y aquí estamos nosotros. Viendo el retorno que tuvimos en su día, no me lo pensé".

Hernández siguió dando detalles: "En Primera se manejan cifras a las que no podemos llegar. Pensamos primero en las féminas y en la cantera, pero viendo que no había patrocinador oficial nos hemos decidido. Hemos estado 15-20 días de negociación. Son dos años, pero ya lo hice hace 10 años, si llega alguien que ponga más dinero, nosotros vamos a estar a lo que el Málaga quiera". El recuerdo de Tesesa lleva al malaguismo en un viaje por el tiempo y un escenario similar. "El Málaga lo necesitaba y creo en el proyecto. Creo en Muñiz, es una persona seria y un ganador. La gente tiene dudas sobre el futuro del Málaga, yo le auguro un gran futuro", sentenció Hernández.

También se pronunció en representación del Málaga el consejero Francisco Martín Aguilar: "Es un día importante para el Málaga, por estar patrocinada por empresas malaguistas y malagueñas. Tener un Málaga tan malagueñizado es un orgullo. Tesesa siempre ha estado pendiente de una llamada del Málaga para seguir colaborando, porque Pepe es 100 por 100 malaguista".