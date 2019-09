En Almería se vive un estado de efervescencia parecido al que atravesó el Málaga una década atrás. Un nuevo propietario de Oriente Medio, con dinero e inversiones, con promesas de un gran equipo, construcción de instalaciones... Compareció Turki Al-Sheikh en su primera rueda de prensa en Almería.

Cuando el Almería venció en Málaga colgó una foto en Facebook que tuvo su recorrido. Y, entre muchos temas, fue cuestionado por la situación del club malaguista, en un momento en el que Al-Thani atraviesa sus cotas más bajas en todos los sentidos. Sabida es la rivalidad entre Catar y Arabia Saudía, con un conflicto diplomático, pero esta vez Al-Sheikh fue más prudente.

"El Málaga es un gran equipo, en el pasado tuvieron buenos momentos, aunque ahora estén mal. Si la afición ha estado en los momentos buenos también debería estar con su equipo en los malos", decía el propietario del Almería, que prometió una Masía en Almería y se refirió a los temas del límite salarial de LaLiga. "No estamos enfadados con la LFP", si bien decía que "dieron una excusa porque se sorprendieron de nuestro salto a nivel de patrocinio, pero hay que entender el diferente valor de mercado". No obstante, Turki Al-Sheikh explicaba que "entiendo que otros clubes tengan otra situación", haciendo hincapié en que "hoy no estoy enfadado, mañana no lo sé".