Turno para Loren Zúñiga con España sub 19

Loren Zúñiga no está esta semana con el primer equipo del Málaga, como suele desde la temporada pasada a pesar de estar aún en edad juvenil. Tuvo minutos, de hecho, en el primer partido de la campaña ante el Mirandés. Es por una buena razón. El ariete malaguista está concentrado con la selección española sub 19, con la que debe debutar este fin de semana.

Zúñiga, y 23 compañeros más, jugarán dos partidos amistosos ante México, uno de los planteles más fuertes en esta categoría en las ciudades alicantinas de La Nucía y Benidorm. Serán, respectivamente, este viernes a las 20:00 y este domingo a las 11:30. Desde el lunes han estado concentrados en una toma toma de contacto de preparación para el Europeo sub 19, que se disputará en el verano de 2022 después de que no haya habido en 2020 y 2021 a causa de la pandemia. Canteranos malaguistas como Ramón, Isma Casas o David Larrubia no han podido participar en torneos cancelados para los que jugaron partidos de clasificación.

Un buen acicate y premio para Loren, que la pasada temporada fue el máximo goleador de la División de Honor juvenil y que ya debutó en Segunda a las órdenes de Pellicer y que esta campaña debe ser jugador importante del Atlético Malagueño. En el primer equipo, José Alberto López parece contar en estos primeros instantes con su compañero de delantera en el juvenil, Roberto Fernández, también muy goleador el año pasado.

En la lista hay 24 jugadores de 14 clubes diferentes citados por Santi Denia para este concentración de una semana estará la representación del Málaga en la figura de Loren Zúñiga. Atlético de Madrid, Sevilla y Deportivo de la Coruña, con tres jugadores, son los equipos con más jugadores.