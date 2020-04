La UEFA recuerda aquel golazo de Eliseu en Bruselas

En este tiempo de parón por el coronavirus, se recuedan goles de videoteca. Y el año del Málaga en la Champions, cada vez más lejano en el tiempo, está dando juego para los responsables de la UEFA. Si días atrás se recordaba el 1-0 de Isco para igualar la eliminatoria ante el Oporto, esta vez fue el turno de un golazo de Eliseu en Bruselas.

En el rechace de un córner, el portugués enganchó de manera tremenda con la zurda un balón suelto para colocarla en la escuadra de la portería rival. Un gol de mucha categoría que entró en la colección y que contribuyó a un 0-3 espectacular en la capital belga.

🔥 A moment of magic from Eliseu in 2012 ⚽️#UCL | @MalagaCF_en pic.twitter.com/11DtCQS9iT