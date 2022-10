Unai Bustinza: "Es un partido del que nos vamos tocados"

Unai Bustinza habló en zona mixta tras la derrota por 1 a 0 en el campo del Leganés. "Ha sido un partido del que nos vamos tocados. La primera parte hemos tenido el dominio del partido, estaba saliendo lo que habíamos trabajado, aunque en los últimos partidos nos está costando, digamos en esas fases de ascendencia positiva, acabar en ocasiones, en gol y generar más daño del que estamos haciendo. En la segunda parte, a raíz de la lesión de Alberto ha habido un poco de desajuste y ellos se han encontrado con el gol. Nosotros no hemos sabido hacerles daño y han estado demasiado cómodos para como habíamos comenzado el partido", explicaba sobre el encuentro el que fuera jugador de los locales hasta la pasada campaña, antes de recalar este verano en el club de Martiricos.

El centrar de los blanquiazules mandó un mensaje a los hinchas del Málaga, que ven como su equipo cada vez se aleja más de salir del descenso: "A la afición le digo que estamos jodidos. Lo primero es agradecer el esfuerzo del desplazamiento, tenemos unas ganas locas de empezar a disfrutar con ellos, pero tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación complicada. Estamos ahí abajo y desde el trabajo tenemos que empezar a ser un equipo mucho más sólido. Cuando no se puede ganar y no tenemos esa finura como nos ha pasado hoy, pues no podemos conceder como nos pasó con Andorra y hoy, que al final te penaliza muchísimo. Mantener tu portería a cero siempre te mantiene vivo".

Sobre su vuelta a Butarque, explicó que había sido "especial, bonita, es un sitio donde he pasado muchos momentos, muchos años muy especiales para mí", pero añadió que "lo que pasa es que lo empaña todo el resultado, la situación, y supongo que dentro de unos años lo valoraré más, pero ahora estoy más centrado en la situación que estamos que en la experiencia que he vivido hoy".

El calendario no da tregua y los de Pepe Mel cruzan caminos con el Lugo el domingo en la Rosaleda. "No hay tiempo de afrontarlo de ninguna forma que no sea empezar a prepararlo cuanto antes y dar nuestra mejor versión. Lo que hemos tratado de hacer en la primera parte, pero siendo mucho más agresivos, porque el jugar así te obliga a asumir más riesgos y eso tiene que materializarse en ocasiones y en goles", concluía Bustinza.