Vadillo: "El Málaga era mi primera opción antes de que hablaran conmigo"

Álvaro Vadillo (Puerto Real, 1994) apuntaba a crack cuando salió de la cantera del Betis. Tiene 27 años, pero una trayectoria de una década en la élite. Cercenada por una lesión que se produjo en una entrada de Sergio Ramos en el Bernabéu cuando descollaba en el equipo verdiblanco. Ha jugado en Huesca y Espanyol y ha sido propiedad del Celta, pero, como él mismo recordaba, en ningún sitio ha rendido como en Andalucía, deslumbrando en su arranque en el Betis y siendo pieza clave en el ascenso del Granada y su posterior consolidación en la élite. Internacional en categorías inferiores, fue compañero de otros ex malaguistas como Sandro o José Rodríguez en ellas.

"Agradecer a Manolo, al club y a Málaga en general por la incorporación y la oportunidad. No me olvido de Rufete y del Espanyol por las facilidades para que esto sea posible. No vengo compitiendo últimamente, el último año y medio ha sido complicado. Físicamente me encontré bien en el debut, adaptado para los pocos entrenamientos que llevo. Tengo que acumular minutos de trabajo y de juego", expresaba Vadillo sobre sus primeras sensaciones como blanquiazul en La Rosaleda: "Sabemos dónde estamos y el club que es el Málaga históricamente. Hay exigencia, pero hay que saber la categoría en que estamos, vamos con mucha ambición, para estar lo más alto posible pero con cautela y disfrutando el día a día, que es lo más importante".

"Lo tuve muy claro con el interés del Málaga. Si tenía que ir cedido a un Segunda mi primera opción es en Málaga, lo tenía claro. Mi mejor rendimiento lo he dado en Andalucía, en Granada mi etapa muy buena, quería estar si era posible cerca de casa", señalaba como argumento principal de su elección el gaditano: "Tengo 27 años, me considero joven pero con experiencia en la categoría y en el fútbol. Con 10 años de carrera, tengo bastantes tablas, puedo aportar esa experiencia en el campo y el vestuario. Todos estos años pueden ser un plus. El Málaga es una plantilla joven, con muchísima ilusión y ambición, se ve en cada entrenamiento y en los partidos. Mi experiencia puede ayudar".

"Todos nos ponemos objetivos. Mi experiencia dice que hay centrarse en el día a día, cuanto menos pensemos a largo plazo, mejor. Disfrutar del día a día, del camino, veremos por lo que estamos luchando allá a finales de abril o mayo", terciaba Vadillo cuando se le cuestionaba por la posibilidad de pelear por subir: "El primer contacto con la afición fue brutal, quedó constancia de que las aficiones andaluzas son pasionales y muy exigentes, te ayudan muchísimo. Encantado con el recibimiento. Tengo mucha seguridad en mí mismo, si me respetan las lesiones y tengo minutos daré un gran rendimiento. Tengo el último año y medio sin competir. Venía de un muy buen nivel en Granada. Físicamente estoy bien, tengo la edad suficiente, tengo la experiencia y el plus de inteligencia que no tienes con 20 años. Vengo en un gran momento para dar un salto de calidad".

Cuestionado por sus cualidades, Vadillo señalaba que "soy un jugador alegre, atrevido, puedo jugar en cualquier posición de la media punta, con balón y disfrutar encarando y driblando. Siempre con predisposición para trabajar", afirmaba, sin plantearse más allá del 30 de junio: "Sinceramente, no pienso en los seis meses firmados. Quiero disfrutar y gastar mi energía en el día a día, cerca de mi gente, de mi ciudad, de Andalucía en general, de la pasión que hay en Málaga".