Ruud Van Nistelrooy, uno de los jugadores con mejor palmarés que vistió nunca la camiseta del Málaga, es ahora entrenador del PSV Eindhoven sub 19. Formó parte de la plantilla que se metió en la Champions y su última camiseta de profesional fue la malaguista.

En la ronda de malaguistas ilustres que apoyan al equipo por el ascenso, Van Nistelrooy también se sumó a mandar ánimos. "Hola, malaguistas. Os deseo todo lo mejor en los play off desde el aeropuerto de Beijing, donde hemos ganado un torneo con el equipo sub 19. Os deseo lo mejor y el título de subir a la Primera División. Ojalá que vaya todo bien y la mayor suerte del mundo. Un abrazo y suerte", decía Van The Man.

Desde que se marchó del Málaga, los guiños de Van Nistelrooy hacia el club han sido constantes. Y ahora también manda apoyos al club en un momento crucial para la entidad.