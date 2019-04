Compareció ante los medios de comunicación Víctor Sánchez del Amo antes de su estreno con el Málaga en Alcorcón. El entrenador blanquiazul analizó la situación en la que llegan al partido sus futbolistas, con los que lleva trabajando desde la tarde del lunes.

Para empezar, coincide con Muñiz en eso de que no hay que utilizar a la ligera el término final: "Los titulares os lo dejo para ustedes. Son tres puntos que queremos y vamos a por ellos. Una final no es. Nos queda un camino por recorrer con siete jornadas por jugar. Tenemos que hablar de siete finales, no solo de una. Estamos centrados en el partido y vamos a por los tres puntos".

Sobre cómo ha sido la semana y el aprovechamiento del tiempo de trabajo, Víctor se mostró satisfecho "Sí, lo hemos trabajado, los jugadores han tenido una gran disposición. Estamos muy satisfechos con la actitud de los jugadores y nos ha dado tiempo a preparar todo, cuando tengamos más tiempo asimilaremos y trataremos mejor los conceptos y haremos más cambios".

Modo de jugar

"Queremos mejorar en todo, lo que funciona y lo que no, no es una alusión a la época anterior, respetamos a todos los compañeros de profesión. No queremos compararnos con Muñiz, sino no conformarnos con lo que tenemos y buscar siempre más. Ser más eficaces ofensiva y defensivamente, cuando veamos el primer partido queremos ver cosas nuevas y, según el rendimiento, ya comentaremos la evolución del equipo".

Goles

"Es un dato muy importante. El fútbol responde a goles a favor y en contra. Eso marca el rendimiento. Hay que trabajar para tener los mejores números posibles. Un equipo que quiere ascender tiene que estar en los mejores números. Hay mucho margen de mejora, y esa mejora pasa por generar más ocasiones, ahí tenemos el foco. A nivel defensivo también trabajamos para que no nos hagan ocasiones".

Sistema

"Pistas no, estamos compitiendo ya. Si lo hacemos públicamente, damos información al rival, tenemos muy claro que competimos con pequeños detalles y el factor sorpresa es muy importante, no vamos a desaprovechar nada. Ellos tampoco nos dan pistas. Hacemos análisis con las jornadas anteriores, pero siempre hay oportunidad de variar y sorprender, así que intentamos estar siempre muy atentos".

"No planteamos nada antes, lo hacemos cuando llegamos y en base al potencial y cualidades de los jugadores, nuestra principal motivación es que creemos en ellos. Confiamos mucho en esta platilla que tenemos. Es un gran grupo".