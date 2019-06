Atendió a los medios de comunicación Víctor Sánchez del Amo antes del partido entre el Deportivo y el Málaga. El entrenador del conjunto blanquiazul dio las pistas justas al rival, por no decir ninguna. Su discurso vuelve a girar sobre mensajes positivos y el espíritu con que afrontar este tipo de situaciones, algo muy similar a lo que dijo en la entrevista que concedió a Málaga Hoy.

"Es una eliminatoria definitiva. Con la visión y el optimismo de que seamos nosotros los que pasemos", optimista siempre Víctor, que añade: "El objetivo es el ascenso y está muy claro. Mi idea es ganar todos los partidos. Se nos han escapado un par de ellos pero la filosofía en el play off es la misma". Aunque sí matiza: "Se prepara teniendo en cuenta que son dos partidos. El partido de vuelta estás deseando que se juegue, pero primero el de ida".

Dos partidos, 180 minutos. Pero sin especular. "¿Cómo es jugar con el marcador? ¿Cómo se juega para aguantar un empate? Si estás en el minuto final y te vale el empate… Los partidos no se pueden organizar al milímetro, no se puede. Los jugadores son los protagonistas en el terreno de juego y son los que toman las decisiones. No se puede predecir. No encorsetamos a los jugadores con directrices, queremos que tomen decisiones. Sabemos que habrá un porcentaje de error", argumenta Víctor.

De Erik Morán

"Las circunstancias físicas en algunos jugadores les han dejado fuera. Es el caso de Juankar, Cifu y Lombán. Lacen tuvo un golpe en el gemelo ante el Elche y también en el entreno de ayer. Queremos a los jugadores al cien por cien. Después de su percance ha dejado sitio para Erik, que viene dejando buenas sensaciones. Al mismo nivel que sus compañeros".

Sobre el Dépor

"No hay ningún rival fácil. Conozco bien el club, la casa, la afición, cómo están en los momentos importantes. En este tramo final les han ayudado cuando tenían la situación complicada. Ha sido un año convulso. Todas las situaciones anteriores que hayan tenido quedan de lado".

Caso N'Diaye

"Ya podemos decirlo, N’Diaye se incorporó con su selección, no hemos conseguido que le den permiso. Le deseamos suerte con su selección. Otro que se suma ayudando desde donde está, mandando energía positiva a sus compañeros. La situación estaba ahí en las posibilidades. No hay esquemas que se puedan romper. Llevamos trabajando alternativas desde nuestra llegada".

Presión

"De la misma manera que hemos gestionado cada uno de los partidos porque nos habíamos planteado alcanzar el segundo puesto. Cada vez había menos margen de error y más presión. Siempre nos acompaña, hasta en el día a día. En estos siete partidos hemos superado situaciones en las que no nos podíamos permitir margen de error. Han participado prácticamente todos y todos al nivel de exigencia".

Euforia externa

"¿La euforia de nuestra afición? Encantado. Pongo la bandera en el balcón de la habitación si nos deja el hotel. La confianza que tienen en el equipo es importante que la muestren desde casa y nos manden esa energía positiva".