Víctor manda la presión a Málaga

Atendió a los medios de comunicación Víctor Fernández y demostró las tablas que tiene. El técnico del Zaragoza se quita presión de encima y la envía a Málaga, restando importancia al partido contra el Reus. "Si fuera un equipo inexperto, sin trayectoria... pero es el equipo más poderoso económicamente, les ha podido hacer daño imagino la derrota, pero sabiendo los jugadores que tienen y el técnico saben que la temporada es muy larga. Tiene una gran plantilla con jugadores de Primera, pero nosotros vamos a salir a ganar y con nuestra propuesta", aseguró.

El entrenador maño intenta meterse también en el bolsillo a su afición, que se prepara para vivir el duelo intensamente: "Sólo agradecimiento siempre, no podemos pedirle nada a la afición sólo darles las gracias porque ellos nos van a acompañar hasta el final. Tener una buena trayectoria en Segunda pasa por hacerse fuerte en casa y ya arañar como visitante. Así podremos salir más rápido de esta posición tan delicada en la que estamos. Tenemos que darles mucho porque le debemos mucho".

Sobre el estado de su equipo, Fernández insistió en el apartado mental: "Me veo con la responsabilidad de canalizar sus actitudes y sus emociones, incorporar unos automatismos en el juego y para desarrollarlos los jugadores tienen que tener confianza. Yo estoy feliz e insisto que es muy importante que no tengan miedo de equivocarse. Nosotros hacemos cosas bien y otras no las hacemos, estamos en ese camino de búsqueda, de recuperación, no sólo podemos quedarnos con el triunfo".

De vuelta al partido en sí, más loas para el Málaga buscando empatía en su entorno: "Tal y como está configurado el equipo, necesitamos mucho volumen de juego para ganar los partidos y si no lo hacemos, nuestras opciones disminuirán, el Málaga es un equipo fortísimo con un gran despliegue físico con buenos cabeceadores, nosotros tenemos que ser más precisos".