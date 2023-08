Víctor García, en su presentación: "Lo que quiero es que el verde hable"

Después de esa primera remesa de fichajes al inicio del mercado, el Málaga CF vivió un parón de incorporaciones hasta que se ha vuelto a desatascar la situación conforme ha avanzado la pretemporada y Loren Juarros junto con Sergio Pellicer han ido apreciando que necesidades necesitaba cubrir la plantilla y que futbolistas de la cantera podrían ganarse un lugar en el primer equipo.

Esto ya ha cambiado y la entidad de Martiricos está incorporando a nuevos efectivos para poder adaptarse a la aún desconocida para los blanquiazules Primera Federación. Hasta el momento, el último en llegar es Víctor García para reforzar el lateral izquierdo tras la salida de Cristian Gutiérrez.

El carrilero habló de otras ofertas sobre la mesa y explicó su elección: "Sí que tuve más ofertas tanto en España como en el extranjero. Pero en el extranjero se vive algo diferente que no se vive en España bajo mi punto de vista y creo que la cultura futbolística de esa pasión que al final le entiendo yo, como ese lujo de estar cien por cien, dedicado el día a día, exigirte. Creo que España es algo especial y en Málaga, pues en su equipo también, que para mí representa mucho, entonces aunque se sigue valorando otras opciones, evidentemente, pero para mí era la prioridad".

Explicó que tiene cierta unión con la ciudad y el equipo. "No soy de aquí, pero por los lazos que tengo aquí al final tengo una conexión especial con el club y lo voy a defender, incluso por encima de mucha gente que lleva bastantes años por aquí", aseguró. El catalán habló de su sentimiento por el estadio malaguista: "Cada vez que me nombran La Rosaleda me trae recuerdos bonitos, porque conseguí aquí el ascenso".

El lateral se mostró muy confiado: "Yo lo que quiero es que el verde hable, aunque para ello voy a poner toda mi profesionalidad para hacerlo de la mejor manera posible". Además, habló sobre la lucha para ascender: "No hay una fórmula secreta, pero en mi época en el Castellón siempre hubo mucha competitividad en el día a día y eso te ayuda mucho a conseguirlo".

Por último, habló de la experiencia vital de salir de tu zona de confort y su país: "En lo personal, pues también tienes que madurar si no es imposible avanzar en el extranjero, evidentemente yo con el apoyo de mi familia ha sido mucho más fácil que creo que soy una persona mucho más madura, entonces yo no tengo ningún problema, no tenía ningún problema en seguir el extranjero, pero evidentemente volver a España y volver a Málaga es algo especial".