El vestuario: "El penalti es un poco justo"

Concedían en zona mixta Víctor Gómez y Paulino en que el penalti que permitió empatar al Zaragoza fue "justo", al menos dudoso a juicio de ambos jugadores, el sentir del vestuario. "Al final es un buen punto, es un penalti que no lo vi bien pero que creo que es un poco justo", decía el lateral diestro, muy en sintonía con el extremo, que profundizaba más: "Me han dicho que es un poco justo. No hay que meterse en ese tipo de decisiones porque una vez te toca a favor y otra en contra. Ellos hacen su trabajo y hay que respetar. Tenemos que valorar este punto para montar la racha. Tenemos que conseguir la victoria el sábado".

"El equipo hizo un buen partido y cambiamos la dinámica de derrotas y de encajar muchos goles. Estuvimos bien en defensa, nos faltó generar más en ataque", definía Víctor sobre el partido y valoraba lo cosechado: "Al final es un buen punto, es un penalti que no lo vi pero que creo que es un poco justo. Hay que seguir, intentar en casa ante el Almería obtener los tres puntos". Paulino, por su parte, se mostró más exigente: "Al final nos sabe poco porque conseguimos ponernos por delante en un partido complicado. Pero tras los 90 minutos tenemos que saber valorar de los dos partidos que veníamos. Sufrimos un poco en los centros laterales pero estuvimos sólidos en lo demás. Tenemos que seguir trabajando con la llegada del nuevo míster y a seguir la semana que viene en La Rosaleda con nuestra gente".

La próxima jornada vuelven a La Rosaleda y es algo que esperan los jugadores. "Sabemos que al final la dinámica no estaba siendo buena, la afición necesita de nosotros para que nos empuje y siga confiando en nosotros, quiero que estén cerca nuestro y que nos animan desde el primer minuto al último, que nosotros intentaremos hacer lo que sea por ganar el partido", decía Víctor sobre los aficionados, y comentaba Paulino que con ellos "somos mejores", sobre La Rosaleda: "Nos van a estar apoyando a muerte como siempre. Esperemos que le demos una alegría ante un gran resultado".

Antoñín: "Lo que tenemos que pensar es en defender primero"

Antoñín fue uno de los grandes protagonistas del punto que cosechó el Málaga en La Romareda, autor del gol que abría la lata. "Sabemos que es un campo y rival difícil como es el Zaragoza. Estamos trabajando bien y es un buen punto", comentaba el malagueño que reconoce que "la situación que tenemos no es fácil. Estábamos trabajando bien y no salían los resultados. Así que súper contento". "Actualmente lo que tenemos que pensar es defensivamente, alguna vamos a tener seguro. Pero pensar primero en defender".