Víctor Sánchez del Amo atendió a los medios en la sala de prensa del Ciudad de Málaga para analizar el partido de este domingo tenía previsto jugar el equipo ante el Albacete, aunque finalmente fue pospuesto al martes (21:00) a causa del fallecimiento de José Antonio Reyes. El técnico quiso remarcar en su comparecencia la importancia que cobra el envite en el Carlos Belmonte, que serviría para que el Málaga ocupe la tercera posición y dependa de sí mismo en la última jornada. Por ello asegura que no hace lecturas más allá de este encuentro.

"El único enfoque que tenemos es que vencer al Albacete nos pone terceros, ese es nuestro objetivo y con esa idea afrontamos el partido, no hago ninguna otra lectura de él", señalaba el entrenador blanquiazul, que insiste en lo significativo de lo marcado: "Le damos la máxima importancia porque, dentro de ser ambiciosos, tenemos que aspirar a lo máximo y eso es ser terceros, y eso te permite una ventaja competitiva para los play off, por lo que el objetivo está clarísimo: ir a por el tercer puesto".

Más allá de la trascendencia, Víctor también hace hincapié en la dificultad del rival: "Este reto es de la máxima exigencia contra un equipo que hace una temporada excepcional. Han superado las expectativas de principio de temporada para todo el mundo con un gran trabajo del cuerpo técnico. Han hecho un equipo que, sin estar en las quinielas, puede competir por el ascenso directo, que aún tienen opciones, o el play off. Para nosotros es de la máxima exigencia y eso nos motiva muchísimo porque nos da la oportunidad de adelantarles en la clasificación y con esa motivación lo vamos a afrontar".

Cuestionado por el nivel de la plantilla, el madrileño destaca el buen momento del grupo y habla de la autoexigencia como clave: "Yo creo que nunca voy a entender que el punto de forma de un equipo que entrene sea suficiente. Siempre vamos a buscar mejoras. Entendemos que debe ser así, podemos estar satisfechos con el momento, pero siempre buscando mejorar y ser ambiciosos por crecer para evitar acomodarnos. La comodidad y la complacencia son el peor enemigo del rendimiento y no lo podemos permitir. El equipo está en un buen momento de crecimiento en todos los aspectos del juego, pero seguimos intentando mejorar cada semana porque entendemos que el reto va a ser más complejo".

Además, Víctor da normalidad a las distintas actividades lúdicas que ha realizado la plantilla en las últimas semanas. Este jueves, por ejemplo, el equipo se fue de cena y se atrasó el entrenamiento del viernes a la tarde: "No entendemos el alto rendimiento si no hay un contexto emocional positivo y eso forma parte de nuestro trabajo. Nuestra metodología genera cuanta más convivencia y más variada para tener ese clima positivo. Ya veis que hacemos muchas actividades que no tienen nada de novedoso, simplemente permitir que las personas nos relacionemos y tengamos tiempo para las relaciones personales. Es algo que genera una confianza necesaria en grupos de personas que trabajamos codo con codo, no individualmente. Nos necesitamos unos a otros y eso es muy importante trabajarlo".

Más loas para Ramis y su Albacete

Más allá del enfrentamiento y lo que está en juego, Víctor Sánchez del Amo quiso destacar el papel que está realizando su rival esta temporada y el ejemplo que supone para los demás clubes: "El Albacete es un equipo construido desde la humildad y el trabajo colectivo, desde entender que todo es posible, que son mensajes que valen para todos independientemente del potencial o las expectativas en una plantilla. El deporte permite esto, que en la competición puedes aspirar a lo máximo y el Albacete es ejemplo de un equipo que desde la humildad pelea por grandes objetivos, de que se puede pensar a lo grande".

"El Albacete trabaja muy bien a nivel defensivo con ese 4-4-2. Arriba tiene variedad y juego combinativo, pero también tienen buena capacidad de juego directo o de bandas con el potencial de sus delanteros, poderosos en el juego aéreo. Es un equipo muy competitivo en muchos aspectos de juego", comentaba también Víctor en lo referente a lo táctico.

A los mandos del conjunto manchego está Luis Miguel Ramis, con quien el técnico malaguista ha compartido varios capítulos de su carrera. Cuestionado por él, se deshizo en elogios: "Tengo con él una gran amistad. Coincidimos en la cantera del Madrid, también jugando varios años en el Deportivo de La Coruña y desde hace mucho cada vez que me han preguntado por entrenadores con proyección siempre he dado el número de Ramis cuando estaba trabajando en la cantera del Real Madrid. En lo personal, no me extraña el trabajo que hace con el Albacete porque sé que va a dar mucho que hablar en el futuro en el mundo de los banquillos. Además, tiene un cuerpo técnico sensacional".