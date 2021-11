Vídeo: La emocionante tanda de penaltis del Málaga CF Femenino - Zaragoza

Sigue en la nube todo el Málaga CF Femenino después de su meritoria y épica clasificación para la siguiente ronda de la Copa de la Reina. La entidad de Martiricos compartió el vídeo de la tanda de penaltis que finalizó 4-2 y que encumbró a la portera María Arrabal.

La cancerbera habló tras la cita, por otro lado: "Siempre me han gustado mucho los penaltis. A las compañeras se lo decía, como lleguemos a penaltis, ganamos. Al final, gracias a Dios, ha llegado. Increíble. No esperábamos nunca jugar aquí en La Rosaleda, era un sueño desde pequeña. Esto es increíble, y más el partido como ha salido. Esto no se nos va a olvidar nunca”.

“Los triunfos son de todas. Somos un equipo y siempre que pueda voy a ayudar. Esto es de todas y de toda la afición. Muchas gracias por venir a apoyarnos, son los mejores”, cerró Arrabal.