El West Ham despide a Pellegrini y Husillos podría seguirle

Se acabó la aventura del Manuel Pellegrini en el West Ham United. El club británico anunció en la noche del sábado 28 de diciembre el destitución del entrenador chileno después de siete derrotas en nueve partidos, contando con la reciente contra el Leicester por 1-2, donde precisamente marcó su primer gol como hammer Pablo Fornals.

Y hablando de ex malaguistas, habrá que ver en qué situación queda Mario Husillos. El argentino venía siendo también muy discutido y podría seguir los pasos de El Ingeniero, que al fin y al cabo fue quien le abrió las puertas del cuadro inglés tras salir del Málaga por última vez después de consumarse el descenso a Segunda División.

El West Ham quiso agradecer en un comunicado los servicios prestados a Manuel Pellegrini: "El West Ham United puede confirmar que Manuel Pellegrini deja el club con efecto inmediato. Los copresidentes David Sullivan y David Gold, junto con la junta y toda la entidad, quisieran dejar constancia de su agradecimiento a Manuel por su servicio durante los últimos 18 meses".

Sullivan, copresidente del WHU, fue uy cariñoso con el chileno en su despedida: "Con una gran tristeza hemos tenido que tomar esta decisión. Manuel es un caballero y ha sido un verdadero placer trabajar con alguien de su calibre. Sin embargo, ha quedado claro que se requiere un cambio para que el club vuelva a estar en línea con nuestras ambiciones esta temporada. Sentimos que era necesario actuar ahora para darle al nuevo gerente el mayor tiempo posible para tratar de lograr ese objetivo".

d

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.