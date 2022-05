Ziganda: "El empate es justo, el Málaga aprieta mucho y el ambiente era magnífico"

José Ángel Ziganda, técnico del Real Oviedo, analizó el empate ante el Málaga. "Queríamos ganar, acabamos con delanteros, desordenado y metiendo gente arriba. Los bloques defensivos han estado mejor que el ofensivo en los dos equipos. La sensación que tengo que ellos han estado algo mejor en el primero mejor, sin ocasiones claras, y nosotros algo mejor en el segundo, al final sobre todo, tampoco sin ocasiones claras. Creo que el empate es justo. Queríamos ganar, pero no ha podido ser. Por nuestra parte lo damos por justo y a por el siguiente partido", decía el que fuera delantero navarro.

"El Málaga aprieta mucho, el ambiente era magnífico. Ya vemos los partidos con Valladolid, con Eibar sólo con 10. Saltan mucho, aprietan, había poco juego y no éramos capaces de progresar y salir. La otra cosa buena es que somos comprometidos y aunque no tengamos juego con balón. Ellos son muy duros de ganar. No dan un balón por perdido. Mantener el ritmo del primer tiempo es difícil. Ha salido Joni Montiel, necesitamos un jugador que nos llevara hacia delante y por banda o por dentro conectar. Se ha notado pero no dio para ganar. Hubo muchos duelos, muchos choques, el árbitro dejaba jugar. Los dos equipos van, ninguno hacemos ascos al contacto. Ha sido un partido de fútbol, contagiado por el ambiente, por la semana", cerraba.