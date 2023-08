El alcalde De la Torre aprieta para un cambio en el Málaga CF

La situación del Málaga en la vertiente institucional sigue siendo enrevesada. No hay visos de una resolución inminente para que haya un cambio de propiedad que le dé un impulso económico a la entidad y desatasque el dislate en el que se ha convertido. Ahí ha estado revoloteando el Ayuntamiento. El alcalde, Francisco de la Torre, se ha involucrado numerosas veces, también en la atracción de posibles inversores que pudieran contentar a los dos propietarios, Al-Thani y BlueBay.

De la Torre estuvo en Radio Marca Málaga y se refirió a este embrollo institucional. "Ha sido complicado y sigo preocupado. El apoyo económico al club es a la afición. La afición se merece la máxima simpatía. Han sabido estar en momentos muy duros. Tenemos que hacer la temporada con brillantez y luego hay que tener una doble estrategia. Hay que buscar que vengan los propietarios del Málaga. Uno serio, honesto y que se puedan preocupar por el club… Si eso no fuera factible habría que estudiar la ampliación de capital. Quiero hablar con la jueza sobre este tema, ya se lo he dicho al administrador", señalaba el alcalde De la Torre, que decía que "habrá que hacerlo respetando a los propietarios. No soy jurista. Hay gente que ha pensado sobre ello y tiene hojas de ruta escritas. Si no hay venta habrá que buscar ampliación de capital y hablando lo necesario para que se pueda hacer sin riesgo para el administrador ni para la jueza [Ruiz González]".

"Agotado el tiempo de venta posible por los propietarios hay que plantear otras opciones. No podemos estar esperando indefinidamente a que salgan estos señores. Tiene que haber un sentido de responsabilidad para administrar respetando. Tiene que haber alternativas por sentido común. Que no haya riesgo de querella porque se demuestre que se les ha respetado", cerraba el alcalde De la Torre sobre la situación de la entidad deportiva más importante de la provincia.