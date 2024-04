El árbitro Sánchez Sánchez encendió a La Rosaleda

La actuación del colegiado extremeño Antonio Sánchez Sánchez enervó a La Rosaleda como hacía tiempo que no sucedía. En una temporada en la que, en general, no había habido grandes polémicas, aunque sí algunas puntuales caso del gol fantasma del Intercity en La Rosaleda o el penalti de Avilés en Sanlúcar, el trencilla desató un clamor del estadio de Martiricos contra su persona.

Aunque se había protestado las constantes pérdidas de tiempo de Manu García, cancerbero pimentonero, y algunas sanciones disciplinarias, todo se encendió en el tramo final del partido. La jugada que fue la espoleta fue un penalti que en directo pareció claro sobre Víctor García y que no entendió así el árbitro. Dani Lorenzo había habilitado con un pase desde la frontal para dejar al catalán en frente del meta. El zaguero murciano se cruza por detrás en la carrera. No había una repetición nítida en la retransmisión de FEFTV y existía debate. Pero Sánchez Sánchez no consideró oportuno pitar 11 metros.

Como consecuencia de las protestas fue expulsado Julio Rodríguez, el preparador físico del equipo malaguista, que estaba con los suplentes realizando ejercicios de calentamiento. Y hubo una primera amarilla a David Ferreiro. Poco después, fue expulsado el gallego por una segunda amonestación en una falta que no pareció para ello. El propio Pablo Alfaro reconoció que había sido "muy rigurosa" la segunda amarilla. Pellicer anunció que el Málaga recurrirá la tarjea de Ferreiro tras ver las imágenes. El jugador llega clarísimamente antes al balón que el rival y gana la acción, pero el árbitro no lo vio así. Y ello causó la roja que le haría perderse, salvo que el Comité lo eche para atrás.

Tras el partido, Sergio Pellicer no quería que se le fuera la lengua. "Es un momento de pensar lo que uno dice no lo que uno piensa. No quiero excusas, es un ensayo para este tipo de partidos. Tenemos que ser mejor que el rival y que el estamento arbitral. ¿El penalti? Lo hemos visto todos, está claro", afirmaba, al tiempo que aludía a que el árbitro le había superado el ambiente de La Rosaleda. "Nos ha parecido en directo penalti claro. No dudamos del árbitro, pero son acciones que determinan un encuentro", afirmaba Gabilondo. "Las más de 20.000 personas que vinieron al campo lo han visto", sentenciaba Genaro.

El colegiado paró el partido porque se lanzaron algunas botellas al campo y pidió que por megafonía se pusiera un mensaje. El acta dirá si el club sufrirá algún apercibimiento o sanción. Sánchez Sánchez denotó nerviosismo y la grada apretó.