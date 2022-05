A una semana de la primera eliminatoria de ascenso para Segunda RFEF, el Huétor Tájar calienta la eliminatoria ante el Atlético Malagueño. El club granadino ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que muestra su malestar por entrenar estos días en las instalaciones en las que tendrá lugar el partido entre ellos, en Estepona, la sede única elegida por la Federación.

"Desde el club Huétor Tájar, club participante de los play off de ascenso a Segunda RFEF, queremos mostrar que NO compartimos que otro club participante de los mismos play off, como es el caso del Atlético Malagueño, pueda estar disfrutando de las instalaciones de la sede única en Estepona para entrenar semanas previas a dichos play off", anunciaban en un comunicado los granadinos, a lo que añadían: "Ello supone una ventaja en cuanto a su adaptación y preparación en una instalación desconocida para el resto de clubes participantes en dichos play off (Huétor Tájar, Marbella FC, UD Almería B del Grupo 9 y Utrera, Xerez, Ciudad de Lucena y Gerena del Grupo 10)".

El encuentro se disputará en el Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez de Estepona, de césped artificial. El Atlético Malagueño no ha cambiado su rutina de entrenamientos estas semanas, ha mantenido sus sesiones en su ubicación habitual a excepción del pasado viernes, que bajo invitación, jugó un amistoso ante el Estepona. Ha sido el único momento en el que han pisado dicho césped. No ha sido el único club en cualquier caso, ya que el Marbella también ha probado el césped estos días.

El Huétor Tájar, que juega habitualmente en césped artificial, se queja de falta de adaptación en su contra cuando ambos clubes malagueños juegan todo el año sobre césped natural. La última disputa entre el club granadino y el filial blanquiazul, por la que fue sancionado el Malagueño pero que luego el TAS deshizo el castigo, mantiene esta primera eliminatoria caliente.