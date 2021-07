La nueva camiseta llevará el logo de 'Sabor a Málaga'

El Málaga anunció que presentará las nuevas camisetas para la temporada 2021/2022 en los Baños del Carmen este miércoles, pero ya ha llegado algún pequeño adelanto de lo que se podrá ver entonces. El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, comunicó públicamente que el logo que aparecerá en las elásticas del conjunto blanquiazul será el de "Sabor a Málaga".

Salado lo comentó durante un acto público celebrado en Torremolinos donde se ha inaugurado un mercado gourmet dentro de esta marca: "Quiero anunciar una noticia, la apuesta que hace la Diputación por promocionar y visualizar más aún la marca Sabor a Málaga. Los productores lo han pasado y lo siguen pasando muy mal. Estamos convencidos de seguir apostando por ello y por la restauración es crear valor añadido y seguir creando puestos de trabajo. Como saben, la Diputación es el patrocinador principal del Málaga para temporada 2021/2022 y la siguiente. El Málaga es el club de nuestros amores y no sólo se visualiza en la provincia sino en toda España. Va a llevar el logo de Sabor a Málaga, es una apuesta decidida por nuestros productores, se lo merecen y va a ser un escaparate fantástico para visualizar nuestros productos. No sólo para los malagueños, sino cuando salgamos fuera de Málaga. No se pierdan esa camiseta para la colección porque nos va a identificar más que nada con el deporte malagueño, con ser boquerón. Seguimos”.