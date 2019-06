La campaña de abonados del Málaga CF empieza el 1 de julio

Anuncia el Málaga de manera oficial que ya hay fecha para el inicio de la campaña de abonados con vistas a la temporada 2019/20, en la que se intentará de nuevo regresar a la Primera División. El club de Martiricos abrirá la veda el próximo lunes 1 de julio, tal y como comunicó en una nota donde apela a los sentimientos de los malaguistas.

"Málaga eres tú", es el principal lema que utiliza la entidad para esta campaña. De momento, no hay detalles acerca de precios y promociones, si bien en el club se desliza que el día 27 se conocerán las líneas maestras de la campaña de abonados 2019/20. Hoy mismo se está rodando el spot que el Málaga lanzará para animar a la gente a continuar con su abono o sacárselo para el próximo curso.

La temporada pasada el Málaga acabó rondando los 20.000 abonados, aunque no los terminó de alcanzar. Pese a todo, fue uno de los clubes con mayor número de seguidores de toda la categoría. El cenit se alcazó precisamente el último día contra el Deportivo en el play off de ascenso, cuando se colgó el cartel de 'No hay billetes' y en el estadio se desgañitaron casi 28.000 personas.