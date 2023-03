El capitán Lago Junior y su futuro en el Málaga

Lago Junior está siendo uno de los jugadores más destacados del Málaga desde que llegó en el mercado invernal. Ahora es hasta capitán del equipo. Sueña con la permanencia y lucha por hacerla realidad, aunque sabe que está difícil. Reflexionó el marfileño sobre la elección que tomó, sobre su experiencia con el brazalete y, también sobre su futuro como blanquiazul.

"Tocar madera. Tocar cabeza, como se dice", bromeó antes de abordar con serenidad el asunto de su continuidad en el plató de Área Malaguista: "Ojalá que no, pero como casi todos los jugadores tenemos una cláusula de que si el equipo desciende, te quedas libre, pero realmente yo ahora no estoy pensando en lo que va a pasar en el futuro. Me centro en lo que va a pasar durante los diez últimos partidos e intentar darlo todo para salvar la categoría, para no hacer otra mudanza, sería todo más fácil. Y luego cuando se acabe la temporada hablaremos con todos, porque hay tema familiar, con el club, son muchas cosas. Es una pérdida de tiempo pensar lo que va a pasar, no lo toco este tema de momento”.

“Con mi agente no tocamos el tema porque él ha sido futbolista y sabe que al final empiezas a hablar de estos temas y el jugador deja de estar concentrado en lo que es importante realmente. Mi mujer igual, hay temas que en casa no se pueden tocar porque, por muy fuerte que tú seas, te empieza a desconcentrar”, continuó.

El escenario ya era complejo cuando llegó a Málaga, pero no da un paso atrás: “No me arrepiento de mi decisión. Estoy contento. Es difícil pero no imposible, nos quedan diez partidos y hay vida. Hay muchos partidos y el equipo cada vez se encuentra mejor. Es mucho más difícil cuando estás en una situación así y la gente no te apoya. Todos juntos lo podemos sacar".

Levante

"El partido pasado hicimos un buen trabajo, empezamos muy bien, apretando arriba, con mucha precisión. Por muy bien que juegues, si no metes goles y no ganas, sobre todo en esta situación, en la que solo nos vale ganar, es complicado. No queda otra que seguir insistiendo, seguir trabajando. No hay tiempo para lamentarse. Cuando llego estamos a cuatro puntos e incluso puedes pensar que si encadenas cuatro victorias puedes pensar en el play off. Hora pensamos en ganar nuestros partidos y reza para que los rivales no sumen. Es difícil, pero no imposible".

Capitanía

"Nunca me había hecho ilusión el brazalete. Tenías que estar pendiente de lo compañeros, de hablar con los árbitros… pero lo hablé con el míster, él veía que era el momento, faltaban varios jugadores claves y les dijo que era el momento, lo veía bien. Lo hablamos y estoy contento. Los otros capitanes han dicho que lo veían bien. Me han visto entregado al cien por cien desde que llegué. Todo lo que hago lo hago así, al cien por cine. He venido aquí a defender el escudo, han apostado por mí. Con Pellicer hay química. Cuando llego me acuerdo que en la primera charla me dijo que si estaba a buen nivel iba a jugar, pero si no, no. Eso me dejó tranquilo".

Caso N'Diaye

"Alfred es un buen amigo. Lo considero un muy buen profesional, es un ejemplo. Ha pasado lo que ha pasado, él se pensaba que el entreno era por la tarde. Le intentamos llamar, no contestaba, y luego le localizaron. La decisión que se tome es cosa del club, pero él no lo ha hecho queriendo. No se ha echado para atrás por la situación del equipo, puedo asegurar que no".