La cariñosa despedida de En-Nesyri: "El Málaga me hizo profesional"

Apenas quedaba media hora para el debut del Málaga en Lugo cuando Youssef En-Nesyri publicaba en sus redes sociales su mensaje de despedida. Tres años después de su llegada a la Costa del Sol desde la Academia Mohamed VI, el chaval de Fez puso rumbo al Leganés a cambio de algo más de cinco millones y la cesión de Koné. "El Málaga, con Sheikh Abdullah Al-Thani a la cabeza, me abrió hueco en el fútbol profesional y eso es algo que jamás voy a olvidar", asevera en un escrito donde se refiere con cariño a la entidad costasoleña.

"No quiero iniciar esta nueva andadura sin agradecer públicamente al Málaga y a su maravillosa afición todo lo bueno que me han hecho vivir estos últimos años", inicia el marroquí, que hace referencia a ese inicio como profesional en el Málaga y continúa: "Solo puedo decir una y mil veces gracias a todos los estamentos del club, a mis compañeros de vestuario, a todos los entrenadores que he tenido tanto en La Academia como en el primer equipo y, por supuesto, a esa bendita afición que me ha arropado siempre y que tanto cariño me ha demostrado".

Se refiere también a su descubridor, el fallecido Manel Casanova. Se pagaron 125.000 euros por los derechos del delantero cuando aún estaba en edad juvenil: "Mención especial merece la figura de Manel Casanova, el hombre que me fichó y que tan buen trabajo hizo en la cantera. Siempre estará en la memoria de todos".

"Vestir la camiseta del Málaga ha sido como vivir un sueño. A partir de ahora, en Butarque habrá un malaguista más animando al Málaga y sufriendo en ese camino de regreso a Primera División. Esa ciudad, ese escudo y esos colores estarán para siempre en mi corazón. Toda mi vida estaré en deuda con el Málaga y sobre todo con vosotros, afición. ¡Vamos Málaga!", concluye el mensaje del marroquí, que podría estrenarse con el Leganés mañana en San Mamés, ante el Athletic (22:00).