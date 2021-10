Los centrales y Kevin, los fijos de José Alberto

La mayor amplitud de plantilla de la que dispone José Alberto López respecto a las temporadas pasadas permite más variedad en los planteamientos del Málaga. También influyen sanciones y lesiones. Pero sólo tres jugadores han partido en el once titular en los ocho partidos oficiales de temporada que se han disputado hasta el momento. Se trata de la pareja de centrales, formada por Mathieu Peybernes y Juande Rivas, más el canterano Kevin Villodres, en quien José Alberto ha confiado plenamente.

Juande es el único que ha jugado los 720 minutos (realmente más por el aumento creciente de los descuentos) que se han disputado de Liga. Capitán en el partido de este domingo pasado, se ha convertido en un pilar también para José Alberto y ha ido ganando consistencia desde que debutara poco antes del estallido de la pandemia. A su lado, Mathieu Peybernes. El francés, autor del gol del triunfo el domingo, sólo dejó de jugar los últimos cuatro minutos del duelo ante el Sporting.

El último del trío de titulares fijos para el técnico asturiano es Kevin. El canterano malaguista convenció plenamente a José Alberto en la pretemporada y la ha mantenido en el once. Le cambió dos veces al descanso, en Almería y Gijón, por tener una tarjeta y estar caliente y para reorganizar el equipo tras la expulsión de Escassi. No ha completado los 90 minutos, pero el entrenador le ha sostenido ahí porque no ha dejado de trabajar estando más o menos acertado. Paulino fue suplente por primera vez ante el Fuenlabrada. José Alberto reorganizó el equipo tirando a Brandon a la banda izquierda, pasando a Kevin a la derecha y dejando la mediapunta para Jozabed. El zurdo salió ya en la segunda mitad.