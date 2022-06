Los checos alucinan con Gavi: "Con 17 años yo estaba quitando nieve en las calles de mi ciudad"

El seleccionador de la República Checa, Jaroslav Silhavy, y el defensa del West Ham Vladimir Coufal coincidieron en vísperas del partido del domingo frente a España, en Málaga, en que el equipo español no cambiará su "manera de jugar”, elogiaron el fútbol combinativo y ofensivo de la Roja y dirigieron en especial sus halagos al "talento" del joven centrocampista Pablo Páez 'Gavi'.“Lo que más impresiona es su táctica, muy planificada, y son muy buenos individualmente y en conjunto”, destacó este sábado el técnico checo sobre España en una rueda de prensa en el estadio de La Rosaleda, antes del entrenamiento vespertino de su equipo en el escenario de este encuentro de la cuarta jornada de la Liga de Naciones.En ello incidió su lateral derecho Coufal, para quien la selección española es un equipo fiel a sus principios, que “no cambia su manera de jugar" y que "aprieta siempre”, además de mostrar su admiración por la calidad del centrocampista español Gavi.“Sabemos la calidad de España y si forma parte de su equipo un chaval que tiene 12 años menos que yo, es increíble. Viendo su partido pensábamos qué estábamos haciendo nosotros con 17 años, y yo mismo estaba quitando nieve en las calles de mi ciudad”, bromeó el internacional checo en referencia al joven jugador del Barcelona.También tuvo palabras para Gavi el seleccionador de la República Checa, quien resaltó que sus capacidades con esa edad “son increíbles” y su calidad impresiona, como “la de muchos jóvenes del país”.Sobre el partido de este domingo, al que los checos llegan una semana después de que empataran a dos en Praga frente al combinado hispano, en la segunda jornada del Grupo A2 de la Liga de Naciones, Coufal advirtió de que "cuando España apriete", tendrán que esforzarse "en defensa" y luego intentar "aprovechar las oportunidades" que generen en ataque.El lateral del West Ham añadió que en su selección saben que España toca la pelota y ataca muy arriba, y “si pierden el balón, enseguida van a la presión”.Mientras, su seleccionador consideró que el partido ante España en La Rosaleda será “más difícil que el del 2-2” de hace una semana, "porque ahora ellos juegan en casa y, después de robarles dos puntos, querrán ir a por todas”, aunque no comparte la reflexión de Coufal, que piensa que el empate del pasado domingo “pudo asustar a los españoles un poco”.Silhavy confirmó, por último, que habrá cambios en el once y apuntó que uno de ellos será en la portería, en la que jugará el meta del Slavia de Praga Ales Mandous, quedándose en la suplencia Jindrich Stanek -quien jugó el jueves ante Portugal- y el ex del Sevilla Tomas Vaclík -titular en los dos primeros partidos, frente a Suiza y España-.El técnico checo también reconoció que en el flanco izquierdo sufrieron más de la cuenta en la última derrota por 2-0 ante Portugal, algo que espera que no se repita contra España.