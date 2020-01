Cifu: "Ha sido un partido con decisiones arbitrales que no nos han favorecido al final"

El Málaga sacó un punto de su visita a Oviedo. Pudo ser alguno más de no haberse ido al limbo algún penalti dudoso. Pero en el seno malaguista hay satisfacción después de comenzar perdiendo. Lo dijo Víctor y después lo ratificó Cifu. “Es un punto valioso porque este campo siempre es complicado. Ha sido un partido con decisiones arbitrales que no nos han favorecido al final. Quiero ver las cosas desde un sentido positivo y me voy satisfecho con el empate”, comenzaba el lateral en zona mixta. El granadino sacaba el bisturí y analizaba el devenir del encuentro. “Se nos puso el partido un poco cuesta arriba”, decía el defensa, que valoraba las tablas frente al Oviedo, un rival directo por la permanencia en LaLiga Smartbank: “Un punto y a seguir con esta racha de no perder siempre es positivo”.

Son seis partidos del Málaga sin conocer la derrota, desde el tropiezo en Alcorcón. Cinco empates y un triunfo, que tampoco dan para salir de la zona baja. La percepción en el vestuario es que se está más cerca de la victoria que de la derrota. “Nos mantenemos a distancia y en la misma línea de seguir trabajando y buscar esa estabilidad y a partir de ahí creciendo. El equipo da la cara, pero queremos conseguir mejores resultados”, explicaba el de Zújar, en unas palabras que tenían un punto de ambición.

Cuestionado por la justicia del 1-1, Cifu fue sincero, aunque terminaba insistiendo en la satisfacción por seguir sumando. “Estábamos más cerquita, tuvimos ocasiones, pero la pelota no entra y es lo que cuenta. Un empate y hay que darle valor, siempre es bueno”, cerraba el lateral derecho.