El contrato de Euroliga de Axel Bouteille

Más información Katsikaris expone las líneas maestras del nuevo Unicaja

El reajuste económico al que obliga la situación económica general y la particular del Unicaja choca con algunas obligaciones contractuales que tiene el club malagueño para la próxima temporada. Una de ellas es la ficha de Axel Bouteille, que pasará a ser, de largo, el jugador con el sueldo más elevado de la plantilla. “Un contrato de Euroliga”, es la respuesta cuando en el mercado se pregunta por la ficha de Bouteille. Visto su rendimiento esta temporada, desproporcionado. El fichaje, aplaudido de manera unánime cuando se acometió a mitad de temporada tras una primera vuelta estelar con el Bilbao Básket, tenía su reverso. Una inversión importante, apostando a que Bouteille se convirtiera en referencia. No lo ha sido esta temporada. Tras una notable fase final de la ACB, con pocos partidos con el equipo, la campaña recién finalizada ha sido menor para su innegable calidad.

Bouteille tiene en su contrato una cláusula asequible para salir a un equipo de Euroliga, pero su temporada no ha seguido la progresión anterior. Renegociar a cambio de una extensión de contrato es una posibilidad, pero no se ha planteado hasta ahora. Si el mercado no ofrece otra situación ventajosa para los dos partes, será uno de los jugadores de la plantilla de la próxima temporada. “Yo hablo mucho con él. Quiero que entienda, y él lo entiende, que para, cambiando el nivel tiene una oportunidad por su talento de encontrar el equilibrio entre su talento y su físico, que no es explosivo y muy fuerte, pero tiene una increíble capacidad anotadora. Las carencias que puede tener tiene que limitarlas, porque es listo, para ser un jugador completo. Con menos tiempo, producir más, es el reto para él. Si entra en su cuerpo y su cabeza tiene todo para ser un jugador para cambiar el nivel como jugador”, decía de él Katsikaris un mes después de su llegada sobre el francés.

El alero, que no entró en la prelista de Francia para ir a los Juegos, cerró la temporada con 11 puntos (49% en tiros de dos, 42% en triples y 78% en libres), 2.1 rebotes y 1.1 asistencias. Sólo Brizuela anotó más que él y, en bruto, sus números no son malos. Pero sí cortos para quien la próxima temporada será, si no sale, el jugador mejor pagado de la plantlla cajista con diferencia.