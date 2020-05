El 'crossover' malaguista y nazarí con humor sobre la 'fase 0'

Las provincias de Málaga y Granada permanecerán en la Fase 0 de la desescalada mientras el resto de Andalucía asumirá el siguiente escalón de camino a la normalidad. El cómico malagueño Tomás García publicó un particular 'crossover' junto a Christian García en el que ambos se ven con las camisetas del Málaga CF y el Granada CF y versionando una canción de Manu Carrasco con una letra en referencia a la situación que provoca el hecho de no pasar a la fase 1. Mucho humor y poca entonación para pasar la cuarentena con esta particular letra del cómico malacitano.

A Málaga y Granada nos ha tocado SIGUE BUSCANDO. Pero quizás lo merecíamos por cantar así. #ChristianGarcía#TomásGarcía#RamónGarcía pic.twitter.com/3CF79zKpFc — TOMÁS GARCÍA SERRANO (@TomasGarciaTG) May 9, 2020