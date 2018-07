La curiosa anécdota de un imberbe Griezmann con el "duro" Weligton

Pocas veces trascienden los entresijos del fútbol, pero guardan anécdotas de todo tipo y color. El diario francés L'Equipe publicaba ayer una entrevista con el futbolista del Atlético Antoine Griezmann, del que sonsacan algo de carácter charrúa antes de medirse a Uruguay en cuartos de final del Mundial. Una charla de la que acabó saliendo un detalle en clave blanquiazul, y es que el atacante galo recordó un curioso episodio con su antiguo técnico en la Real Sociedad, el uruguayo Martín Lasarte, y el malaguista Weligton durante sus primeros pasos en Primera División.

"Un día me tuve que enfrentar a Weligton, un defensa del Málaga muy duro en la marca. Martín Lasarte, mi entrenador en la Real, me dio un consejo: "Si comienza a molestarte, coges un puñado de hierba, se lo tiras a la cara y le dices '¡cómetelo!'". A la primera entrada hice lo que me dijo el técnico. También le dije algunas palabras. Y eso me liberó", relata el francés.

"¿Estabas sorprendido?", le cuestiona el periodista a Griezmann sobre su reacción al central brasileño. Y tanto, de aquello dice haber aprendido para siempre. "Soy más bien callado y además acababa de llegar al primer equipo. No era momento de liarla, pero ahora me gusta tener ese lado. No digo que esté orgulloso de ello, pero es bueno tener esa rabia dentro. Me ayudó mucho a crecer", dice el ahora jugador del Atlético.