El desenlace de la Tercera RFEF se aplaza para la última jornada

Queda una jornada para que el Grupo 9 de la Tercera RFEF diga adiós a la liga regular y hola a la parte bonita de la temporada, la de los play off de ascenso a Segunda RFEF. Se presenta un último fin de semana de infarto, ya que la jornada 29 no ha deparado ninguna sorpresa. Todo se mantiene igual. El plato fuerte estaba en si el Málaga City podía hacerle un favor al Marbella en su visita a La Victoria para medirse al Real Jaén (2º con 68 puntos). Sin embargo, la academia malagueña salió goleada (4-1). El combinado local se marchó al descanso con un resultado cómodo (3-0) ante uno de los conjuntos que perderá la categoría. Fue corta la experiencia del combinado que juega en Nerja, quien deberá volver a División de Honor, sin embargo tras el paso por vestuarios Mateus Da Silva intentó dar esperanzas, pero no fue suficiente.

Por su parte, el líder, el Marbella sabía que debía vencer, pues arrancó su encuentro media hora después que su perseguidor y a los 20 minutos ya conocía que los jienenses se estaban imponiendo. Aunque el combinado de Fajardo no se achicó y también dejó un resultado abultado (0-4) en su salida ante el Huétor Tájar. El doblete de Dago y los goles de Marcos Corral y Agus Alonso en la primera parte dejaron una segunda parte descafeinada. Se nota la mejoría de los blancos lejos de La Dama de Noche, donde se la jugará en la última jornada ante el Jaén. Le serviría un empate o la victoria para volver a la antigua Segunda B. Parten con la ventaja de que nadie consiguió vencer en su casa.

La antepenúltima cita del campeonato liguero también trajo un derbi malagueño, donde el Atlético Malagueño y El Palo firmaron las tablas (1-1) en el campo de la Federación. El filial blanquiazul se adelantó desde el punto fatídico por mediación de Paco y los paleños igualaron cerca del descuento gracias a la diana de Roberto Sierra. Por último, el Torre del Mar no hizo los deberes en su visita al filial del Almería (1-0). Aunque ni ganando le daba para dar caza a la tercera plaza que ocupa El Palo.

Clasificación

Marbella 69 puntos (ascendería directo) Real Jaén 68 puntos El Palo 60 puntos Torre del Mar 52 puntos Atlético Malagueño 42 puntos Huétor Tájar 42 puntos Almería B 41 puntos

El filial del Málaga es el único equipo que debe certificar su presencia en los play off de ascenso. Por otro lado, el Marbella deberá luchar por conseguir el ascenso directo. En caso de no moverse nada, los enfrentamientos a ida y vuelta, esta en casa del mejor clasificado, serían los siguientes:

Real Jaén-Atlético Malagueño

El Palo-Torre del Mar

Jornada 30

La jornada será unificada, domingo 23 de abril a las 12:00 horas.

El Palo-Almería B

Marbella-Real Jaén

Maracena-Atlético Malagueño

Torre del Mar-Huracán Melilla

Málaga City-Torredonjimeno