El nuevo director deportivo del Málaga CF: Tres opciones, un proyecto "integral" y Pellicer

En su comparecencia en Radio Marca, Kike Pérez, director general del Málaga CF, dio algunas claves sobre el que será el nuevo director deportivo del club, persona importante en el futuro del club que deberá tener unas características determinadas y adaptarse también a la idea de que Pellicer.

"Respeto opiniones. Tengo clarísimo el perfil, identificados los tres candidatos. Pero no está firmado. No es el momento. A día de hoy, el conocimiento de todos los directores deportivos, de la Primera, Segunda y Primera RFEF es absoluto. Los demás no se están moviendo más allá de una renovación o un fichaje. El mercado es larguísimo hasta el 31 de agosto. No hay que tener prisa. En cualquier categoría somos el Málaga. Hay que analizar los futbolistas que tienen que venir, si estamos en Segunda hay un montón de jugadores con contrato, no habría mucho más cambio, sería retocar un poco la plantilla. El conocimiento es absoluto", señalaba el directivo vitoriano sobre los tiempos que lleva el club en este proceso.

"Estuve cuatro años fichando en otro equipo y contextualizar un jugador en un sitio u otro no es cambiar la camiseta. Son personas, tienen familia, les pasan cosas durante el año... Va más allá de lo futbolístico", señalaba Pérez, que concretaba sobre las cualidades que debe tener: "El perfil del director deportivo debe tener la experiencia y la convicción absoluta, absoluta, de venir al Málaga. Que tenga un proyecto, que es lo que se les ha pedido. Hace falta tener un proyecto y darle estabilidad al club desde la parcela deportiva. No es que vaya a venir un mago a hacer unos fichajes y retocar la plantilla y ver qué pasa. Hacer un proyecto deportivo integral. El porqué quiere venir a Málaga. Eso por delante. Cuando se confecciona una plantilla tiene que haber un poco de todo. Es lo que tú buscas y lo que puede ser la base del éxito. Es la dificultad".

Pellicer, piedra filosofal

"Siempre digo que al final mirar para atrás te quita mucha energía. Quizá haber cambiado antes o no... Es un debate que es más de puertas para afuera. De puertas para adentro nos quita fuerza. El cambio de rumbo en el banquillo desde que se cambió el equipo tiene los puntos que tiene. ¿Si se hubiera hecho antes iríamos mejor...? Es un desgaste que no hacemos", explicaba Kike Pérez sobre la figura de Sergio Pellicer, al que da toda su confianza, por encima del director deportivo: "Tenemos al mejor entrenador que podemos tener y lo vamos a tener. ¿A quién vamos a buscar? Si antes de firmar el director deportivo dijera que no quiere a Pellicer, entonces no firmaría. El conocimiento lo tenemos desde dentro. Estoy viendo su trabajo, la convicción del grupo, cómo entrena y trabaja... Es innegociable la continuidad de Pellicer. El trabajo que está haciendo es impresionante. Está ahí. Los partidos tienen muchísimo mérito. Muchísima tensión y los está sacando adelante. Eso es fruto de la unión de todos. Del cuerpo técnico, del trabajo, la plantilla, de todos que vamos a una, de la prensa, de la afición... Así ves que las cosas salen. De momento van por buen camino en un momento complicado".