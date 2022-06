El enésimo capítulo del culebrón Horta

El culebrón sobre el futuro de Ricardo Horta en Portugal tiene un nuevo capítulo. El Sporting de Braga, club actual del portugués, ha rechazado una oferta de 10 millones de euros del Benfica, la cuál han considerado insuficiente y muy lejana a los términos que desean percibir por ella. El presidente de los bracarenses Antonio Salvador ha reconocido en declaraciones para Record que el Málaga CF está presionando para que se cierre el acuerdo, aunque ha dejado claro que "la única entidad que decide sobre su patrimonio es el Sporting de Braga".

Según el mismo medio, el Málaga está pidiendo al Braga el 67% del total del traspaso del jugador, lo que reportaría al club blanquiazul un pellizco más importante de lo que se preveía de salir Horta de la entidad bracarense. "Aquí hay un error que hay que aclarar, la única entidad que decide sobre su patrimonio es el Braga y el Braga ya dijo y repite que no le interesa negociar Ricardo Horta", confiesa Antonio Salvador que añade en alusión a la presión del Málaga por vender para beneficio del Benfica: "Hay un tercer club presionando por vender, para que se pueda hacer algún negocio, en este caso Ricardo Horta, está mal y es preocupante que un club de esta magnitud vaya por caminos menos claros que pueden no ser los correctos".

"Recibimos una propuesta del Benfica que rechazamos de plano, no la discutimos ni la queremos analizar, porque no queremos negociar por Horta", dice con claridad el presidente del Braga, que rechaza la oferta inicial de 10 millones y se remite a la cláusula de rescisión del luso: "Horta dado mucho al club. Estoy seguro de que seguirá en Braga. Esta decisión pertenece a Sp. Braga. Braga, que tiene derecho a no querer negociar por Horta y no negociará por él, salvo las cláusulas del contrato...". Antonio Salvador insinúa que el Benfica está presionando al Málaga para que éste haga lo mismo con el Braga para alcanzar un acuerdo: "Hablo por lo que veo en los periódicos, es surrealista. ¿Cómo pasa un club por un tercero para presionar por un traspaso de un activo en el que solo un club tiene la decisión?".

Sobre ese porcentaje del 67% que publica Record, el presidente ni confirma ni desmiente: "Hay condiciones en el contrato cuando el jugador venía del Málaga, pero no es como sale en algunos medios o como alguien intentó pasar a los medios para intentar presionar al Sporting de Braga ¿El porcentaje que tiene el Málaga? Aquí da igual, cuando el Braga lo contrató del Málaga no pagó ni un euro por él, hubo pases que ahora no importan y eso está claro y está en los informes y cuentas, somos un SAD abierto, está en la bolsa, todo está muy claro allí, no hay nada que pagar. Solo el Braga decide sobre Ricardo Horta y todos sus activos".