El entrenador del Baleares ante la llegada del Málaga: "Lo guapo de esta categoría"

Tato García, entrenador del Atlético Baleares atendió a los medios antes de medirse al Málaga. Para el técnico, este tipo de rivales son "lo guapo de esta categoría". "Dioni me parece un jugador espectacular. El poco tiempo que tuve con él, me pareció un delantero muy bueno y seguramente uno de los mejores delanteros que he entrenado. Esperemos que el domingo no tengo su mejor día. El Málaga tiene una gran variedad de jugadores que les permite jugar con diferentes sistemas. Tienen jugadores que vienen de Segunda División y de mucha calidad como Larrubia, Dioni...", dijo en la previa.