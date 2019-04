De La Academia al primer equipo. Cumple los plazos Álex Mula, que está en esa etapa de la carrera de un joven futbolista en que hay terminar de dar el salto. En ello está el canterano del Málaga, que recupera sensaciones tras varios meses en el dique seco. Muñiz está empezando a buscarle minutos y él está respondiendo. Necesita ya un partido en el que marque las diferencias. Mientras tanto, habla como un veterano y sostiene el mismo discurso que Luis Hernández o el mismo Muñiz. Y que nadie dude, Mula no deja de creer en el ascenso.

–¿Se ve ante el Extremadura?

–Estoy en un buen momento, me encuentro físicamente bien y por qué no, puede que sea una posibilidad.

–Con la baja de Iván Alejo se abre aún más.

–Sí, está claro. Hay bajas importantes. Todos estamos a un gran nivel y esperando a que el míster nos dé la oportunidad de estar de inicio o entrar en la segunda parte. Estoy capacitado.

–¿Cómo se está viendo?

–Bastante bien. Creo que he recuperado las buenas sensaciones de principio de temporada antes de la lesión, con buen ritmo, confianza. Este final de temporada lo voy a acabar muy bien físicamente.

–¿Ha hablado de algo específico con el entrenador?

–Sí, hemos hablado de detalles de entrenamientos, de posiciones, pero no nada en particular.

–¿No le pide nada concreto? Últimamente le ha utilizado en varias posiciones distintas.

–Sí, me está probando un poco por dentro, en situaciones cuando tenemos que ir al ataque para dar más verticalidad al juego. Una posición diferente pero en la que me encuentro muy cómodo y podría hacerlo perfectamente.

–¿Quedan atrás ya todas las malas sensaciones?

–Sí, sí, sí. Fue dura la derrota en Granada pero tenemos que seguir porque estamos muy vivos. Lo tenemos todo por delante y dependemos en gran parte de nosotros. Todavía tenemos el objetivo a nuestro alcance.

–¿De verdad piensan que el ascenso directo aún es posible?

–Sí, sí, el ascenso directo… estamos a seis puntos si no me equivoco. Si ellos pierden y nosotros ganamos, estamos otra vez a tres puntos y tenemos el partido del Reus. Queda muchísimo, que la gente esté tranquila, que estamos trabajando para conseguirlo.

"El equipo está unido, está convencido de cuál es el objetivo y qué cosas hay que hacer; vamos a por ello"

–Están lanzando un mensaje de unidad, ¿de verdad hay clima de ascenso?

–El equipo está unido, está convencido de cuál es el objetivo y qué cosas hay que hacer. No tenemos ninguna duda del trabajo que estamos haciendo y de las posibilidades que tenemos son muy grandes. Vamos a ir a por ello.

–¿No parece que se está desenganchando la gente?

–Es normal que haya decepción después de la derrota en Granada. Nos hubiera gustado, como a todo el mundo, llevarnos los tres puntos. Aun así estamos contentos porque no fue fácil afrontar la segunda parte con una expulsión nada más empezar y aun así tuvimos ocasiones y no nos fuimos del partido en ningún momento.

–Parecía como si el Granada tuviese una marcha más.

–Ellos salieron muy bien, se hicieron con el gol. Después del gol se igualó bastante el partido. Es verdad que ellos tuvieron ocasiones y más claras, pero después en la segunda parte con uno más no consiguieron hacernos el segundo y matarnos. Estuvimos vivos en el partido y no se sabe si hubiéramos sido 11 contra 11.

–Se acercan perseguidores que amenazan el play off. ¿Miran la clasificación?

–No, eso no se mira. Simplemente miramos ganar el finde, que es lo que cuenta, tanto para arriba como para abajo. Miramos nuestros partidos, si tienes que mirar para otro lado, es que no estás haciendo las cosas bien.

–¿Mentalmente están preparados para un play off, con la dureza que ello conlleva?

–Bueno, si tenemos que ir al play off, pues es otra manera de ascender. Estamos preparados para lo que venga y para luchar por todo. El equipo está preparado perfectamente para un play off tanto en lo físico como en lo mental.

–No ha sido un año fácil por la lesión, ¿con qué quedaría satisfecho para su temporada?

–Ayudar lo máximo posible para lograr el objetivo, que es el ascenso. Si no ascendemos, no estaré contento.

–¿Se ve siendo importante en el ascenso?

–Sí, yo creo que puedo aportar mucho al equipo y ayudarlo a conseguir el objetivo.

–Está faltando gol, sobre todo por las alas. No terminan de cuajar los extremos.

–Una situación que se intenta mejorar, tener más llegada y más gol. Es difícil, en los partidos también intentamos dar más centros al área, darles los goles a los delanteros. Sí es verdad que tenemos que mejorar en ello.

–¿Con Muñiz ha aprendido cosas nuevas del oficio?

–Yo lo tengo claro desde el año pasado, con Míchel en Primera, que si no defiendes no vas a jugar. Tengo claro que lo primero es que no te marquen goles y después ya arribas las cualidades que tenga cada uno. Tienes que ayudar a defender, ser un equipo y luego mirar hacia arriba. Si no defiendes es muy difícil que juegues en el equipo.

–Hablando de jugar en el primer equipo, este año se ha vivido un nuevo salto de jugadores de la cantera.

–Estamos trabajando muy bien desde las categorías inferiores y se demuestra que no sólo cumplimos, sino que lo hacemos bien, ayudamos al equipo. Eso es gracias a que están confiando en nosotros.

–¿Echa en falta a alguien de su generación?

–No me quiero meter en esos temas porque hay muchos jugadores que podrían estar, pero eso hasta que no se vean no se puede saber de verdad. No puedo decir nombres por no dejarme a ninguno, pero muchos podrían tener la oportunidad de intentarlo.

–Se especuló con su salida en verano. ¿Sigue teniendo novias?

–Ahora mismo ni veo mercado ni nada, sólo veo Málaga.

–Parece que le ha hecho el guion Muñiz.

–Sinceramente, es que el equipo lo tiene muy claro. No es que nos digan lo que hay que decir, es que simplemente sabemos que pasa por ganar el fin de semana y luego entrenar para ganar el siguiente y así poder pelear por el ascenso, que es nuestro objetivo. Hay que ganar los partidos y hay que empezar ya.

"Desde el año pasado en Primera con Míchel lo tengo muy claro: si no defiendes no vas a jugar"

–¿Para qué sirven las comidas?

–Nos juntamos, hacemos equipo. Es algo que nos ayuda a estar positivos, para hablar entre nosotros y compartir momentos fuera del césped, que también ayuda. Conocernos más entre nosotros es algo que luego nos viene bien en el campo.

–¿Cómo ve a los fichajes invernales?

–Están ayudando, el que más quizás sea Seleznov porque es el que está jugando más.

–No acaban de salirle las cosas.

–Viene de un país con distinta filosofía de fútbol. Se está adaptando, se está esforzando mucho.

–Cuando sale del entrenamiento, ¿dónde le gusta refugiarse?

–Darme un paseo con mi mujer, con los perros. Olvidarme un poco de todo, pensar en el día siguiente e ir con las pilas cargadas al otro día.

–¿Es de ver fútbol en casa?

–Sí, me gusta mucho ver partidos. Siempre se aprende algo nuevo.

–¿Cuál es el mejor partido que ha visto?

–Uf, no sé… Me gusta mucho ver al City, cómo juega Guardiola, cómo la tocan, cómo se mueven, eso te da ideas.

–¿Le da ideas?

–Ideas de cómo moverme en el campo, dónde puedes dar ayudas. Siempre que hay muchos movimientos es más fácil jugar. Se aprende mucho.

–¿Le gusta más el balón al pie o al hueco?

–Donde esté el espacio en superioridad. Mientras tengas ventaja ya me da igual si al pie o al hueco.

–¿Quién es su jugador favorito?

–Para mí Messi. De pequeño, de Ronaldo Nazario.

–¿Y uno humano?

–De los jóvenes parece que Mbappé puede ser un gran crack el día de mañana, pero no sé si tanto como estos.

–¿Dónde soñó llegar?

–Yo soñaba jugar en Primera División y ya he jugado. Ojalá algún día pudiese ir con la selección. Es muy bonito debutar con tu país.

–Si tuviese que elegir un estadio, sería…

–Maracaná me llama la atención por ser un estadio grande, antiguo, de leyenda.

–¿Recuerda sus primeros pasos en el fútbol?

–Poco. Lo único que me han dicho que empecé a jugar con 4 años y sólo se podía a partir de 5. Los demás jugaban con montoncitos de arena y yo tenía todas las pelotas. Recuerdo cuando empecé a jugar en la Fundación Sánchez Llibre, que era filial del Espanyol y luego jugué allí. Jugaba con los de un año más grandes, iba a entrenar con un amigo de mi barrio.

–¿Le gustaría regresar a esos tiempos?

–Me gustaría quedarme siempre en 20 años [ríe].

"Me acuerdo siempre de Manel Casanova, veía el fútbol de otra manera; ayudó mucho al Málaga"

–¿Se acuerda mucho de Manel Casanova?

–Claro, siempre. Veía el fútbol de otra manera. Un hombre que ayudó mucho al Málaga y a mí personalmente. Me fichó tanto para el Espanyol como al Málaga.

–Vaya ojo tenía.

–Sí, sí, lo veía. Sabía quién valía y quién no. La mayoría de la veces acertaba. Por cómo le está yendo, quizás su mayor acierto en el Málaga ha sido Fornals. Está en el Villarreal, tiene un buen caché, ha jugado con la selección española. Y eso lo vio él. Muy amigo mío. Es un futbolista que en unos años lo veremos en un equipo grande. Es muy trabajador, muy humilde. Así como él no se encuentran tantos jugadores. Que siga así, me alegro mucho por él.

–Si no fuera futbolista, ¿qué le habría gustado ser?

–No me lo he planteado. Me gustaría tener algún negocio de comida, que me gusta mucho la comida. Pero me han dicho que es muy sacrificado. Entonces tendría que pensarlo. También me gustaría ser entrenador.

–¿Y es Guardiola su referente?

–Todas las filosofías son buenas… mientras ganes, todo vale.

–¿Todo vale para ganar?

–Sí.

–¿Todo, todo?

–En el fútbol da igual que juegues bien o mal, el objetivo es ganar.