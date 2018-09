La exhibición del malaguismo

Quién sabe lo que habría podido ser el derbi del Mediterráneo si no se lo hubieran llevado a un lunes por la noche. Lo que sí quedó patente es el nivel de compromiso que marca la afición del Málaga a su equipo. Más de 500 seguidores estuvieron en las gradas del estadio almeriense, donde hubo momentos en los que silenciaron a los seguidores rojiblancos. El resultado final hizo que mereciera la pena, pero también se debe celebrar el comportamiento de dos aficiones que están hermanadas desde hace años.

Los jugadores, por supuesto, no pueden quedarse al margen. La mayoría de ellos alucinó. El capitán, Fede Ricca, mandó un mensaje sobrio a través de las redes: "Importantísimos tres puntos. A seguir trabajando para seguir sumando. ¡Gracias afición por el gran apoyo!".

"Nosotros fuimos injustos con ellos, con lo poco que le damos, mira el espectáculo de hoy -por el lunes-. El año pasado le dimos muy poco. Ojalá el equipo esté preparado para competir y poder dar más alegrías a la afición", aseguró Luis Hernández al término del partido. Pacheco añadió: "Impresionante lo de la gente, es algo que empuja muchísimo y nosotros tenemos que darlo todo".

"Humildad, trabajo y sacrificio, ese es el camino. Más tres, equipo, y ese afición que no falla. ¡Mil gracias, sin vuestro aliento no sería posible! Lo de hoy ya no sirve a trabajar para el siguiente duelo", sentenció Cifu Twitter.