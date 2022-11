El extraño caso de Iván Calero

Iván Calero fue jugador del Málaga durante dos temporadas, aunque una lesión mediada la primera le permitió vestir poco tiempo de blanquiazul. Tras una cesión en el Alcorcón parecía listo para regresar y ser un jugador importante a las órdenes de Guede, pero finalmente surgió una opción en Cartagena que le sedujo y el Málaga no puso reparos. Ha metido un gol y ha dado tres asistencias. Sólo ha dejado de jugar 35 minutos oficiales desde que comenzó la temporada. El Málaga ahora busca jugadores de banda para el mercado de invierno.

Calero repasó la situación en Ser Deportivos Málaga. "Todo bien en Cartagena. A nosotros nos va bastante bien, aunque esto acaba de empezar. El primer tercio ha estado bien, pero con ganas de seguir la dinámica, enganchados a los puestos de arriba, que crea una ilusión importante en el club y la ciudad que nos ayuda. No esperaba el Málaga así, después del equipo que se hizo. Nombre por nombre es de los mejores de la categoría. Esto acaba de empezar. No arrancaron bien, pero tienen plantilla, cuerpo técnico y club para salir de ahí, van a conseguirlo, no me cabe duda. Cuando estás en esa situación parece que te vienen mal dadas. En Oviedo pierde sin merecerlo, un pequeño detalle. Cuando corrijan y den con la clave seguro que van para arriba. Los que conozco allí van a tirar del carro y van a sacarlo para adelante. Con Escassi y Luis hablé hace poco. Están en una dinámica jodida, pero tienen confianza en salir. Seguro que el mister Pepe Mel les da ese empujoncito. Una plantilla de ese estilo sacará las cosas adelante, sólo le faltan dos o tres resultados", decía el lateral madrileño.

"Aquí pensamos que es un equipazo, en una situación jodida. Como nos despistemos nos pasan por encima. Somos muy cauto, estamos concienciados. Tienen calidad para bailarte. Somos varios ex malaguistas, pero tampoco en profundidad hablamos. Sí comentamos, por ejemplo, en que el día del Oviedo no mereció perder. Tenemos que controlar las situaciones que ellos hacen bien y nosotros darle continuidad a lo que hacemos bien. Luis, Pablo Chavarrí, Jozabed, Javi Jiménez, Escassi...", reflexionaba Calero, que explicaba cómo fue su salida: "No me dolió salir así, era una situación no me esperaba. La dirección deportiva se reunió conmigo en Madrid el día que jugaba el equipo en Tenerife y me dice que cuentan conmigo, que voy a ser su lateral titular. A la semana me sale lo de Cartagena, tanteamos y de repente ya dejo de contar para ellos. A mí personalmente me viene perfecto, porque tenía una oferta de Cartagena y me apetecía mucho venir. Se dan una serie de circunstancias que favorecen que salga. En enero ya me quiso el Cartagena y en julio se confirmó. Creí que contaban conmigo y pensaba que no me iban a dejar salir. Pero una vez viene la oferta de Cartagena y preguntamos me dicen que soy libre de irme. En ese momento, yo pienso que si me dejan irme es que no quieren contar conmigo. A mí me gusta la oferta y tiro para adelante. Al final son decisiones. Si estamos en la situación contraria... Es un poco ventajista decir que te salió mal o bien. De primeras parece que sí, pero el año es tan largo... Quedan casi 30 jornadas. El director deportivo habló con mis agentes y se solucionó todo. Hablé un par de veces con Manolo y Capote, pero acabé saliendo y no volví a hablar".

"El Cartagena es un club humilde, sabe de dónde viene, hace proyectos interesantes en Segunda, pero con los pies en el suelo, sabiendo de dónde venimos y dónde estamos. Vamos a pelear y formar equipos que van en una misma dirección, que están convencidos de lo que hacen. Tener un objetivo claro y en el proceso formar plantilla que sean capaces de pelear y saber en qué lugar te pone la categoría. Queremos seguir peleando porque en la ciudad hay una ilusión tremenda. Estamos remando en la misma dirección. El Málaga es un club enorme, la diferencia a nivel de dimensión de club es grande, pero hemos formado una plantilla competitiva, que tiene las cosas claras y que pelea en una misma dirección, es de las cosas más importantes", explica sobre los secretos de su equipo, metido en parte alta, a diferencia de lo que le ocurre al Málaga: "Estas situaciones son difíciles y obviamente los jugadores que firman nunca piensan que se pueden ver en una situación de este estilo. Tienes que asumirla, saber dónde estás y pelear para salir de ahí. Si son capaces de afrontarlo saldrán de ahí sin problema",

"Aquí se habló cuando se fue, dentro del vestuario no se comentó más. El año pasado fue pieza clave, pero los jugadores van y vienen, eligió irse a Málaga y bien hecho está", comentó sobre el caso de Rubén Castro, mientras que comentaba la gran marcha de su padre, líder de la categoría con el Burgos y que hizo unas declaraciones en Las Palmas que se hicieron virales sobre la diferencia entre jugar bien y jugar bonito: "Mi padre me ha contado 20 millones de veces lo de las fases del juego. Cuando lo vi, dije "mira, otra vez de lo que me habla en la cena de Navidad y me cuenta las fases del juego'. Están haciendo un trabajo muy bueno, están en ese momento de suerte, que buscan, saben lo que es la categoría, trabajan... Da gusto ver un equipo así. Cada vez que lo veo me encanta. Esta categoría es pelear, comprometerse. Da gusto ver a los equipos. Es difícil que encajen gol. Estoy muy contento, no se creían que iban a llegar ahí. Ahora, a seguir peleando".